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Bionysheva_Elena Медучреждения

Капремонт в Калининской ЦРБ: открылось терапевтическое отделение

В Калининском районе после капитального ремонта открылось терапевтическое отделение районной больницы. Теперь здесь смогут получать помощь более 40 тысяч жителей муниципалитета.

В отделении полностью заменили инженерные сети и обновили внутреннюю отделку. Благодаря перепланировке улучшили условия размещения пациентов и организовали комфортную зону отдыха для персонала, сообщили в администрации Краснодарского края

Ремонт провели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

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Источник: t.me

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