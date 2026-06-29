Капремонт в Калининской ЦРБ: открылось терапевтическое отделение
В Калининском районе после капитального ремонта открылось терапевтическое отделение районной больницы. Теперь здесь смогут получать помощь более 40 тысяч жителей муниципалитета.
В отделении полностью заменили инженерные сети и обновили внутреннюю отделку. Благодаря перепланировке улучшили условия размещения пациентов и организовали комфортную зону отдыха для персонала, сообщили в администрации Краснодарского края
Ремонт провели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».
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