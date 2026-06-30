Новый объект, мощностью 3 тонны в смену стал результатом аграрной реформы, начавшейся в Якутии прошлом году. Муниципалитетам тогда дали больше самостоятельности в определении приоритетов поддержки отрасли. В рамках этого механизма запустили новое направление — строительство и модернизацию сельскохозяйственных объектов малой мощности. Объект площадью 290 квадратных метров построен на сумму 40,7 млн рублей. Из них 34,7 млн рублей составляют средства субсидии из госбюджета республики в рамках переданных полномочий муниципальным районам по программе поддержки строительства (модернизации) сельхозобъектов малой мощности.

Как рассказала исполнительный директор молочного цеха Светлана Давыдова, на данном этапе цех выпускает 5 наименований молочной продукции — сливки, пастеризованное молоко, сорат, масло и 4 вида йогурта. В текущием году планируется закупить у сельхозпроизводителей села Абага 720 тонн сырого молока.В дальнешем здесь планируют производить мясную и рыбную продукцию, заниматься дикоросами. По словам председателя кооператива «Абагаагро» Василия Тимофеева, предприятие планирует реализацию молочной продукции через торговые сети улуса и производить поставки в учреждения улуса.Кроме того, кооператив планирует закуп 12,5 тонны говяжьего мяса и переработку 5,2 тонны полуфабрикатов.

Для снижения себестоимости продукции здесь соорудили автономную котельную с газгольдером.

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