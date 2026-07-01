«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В мае открыто новых — 4, реконструировано — 0. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Ханты‑Мансийске открыли новое здание Югорского физико‑математического лицея

Торжественное открытие прошло в рамках XVII Международного IT‑Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

Югорский физико‑математический лицей основан в 2002 году и зарекомендовал себя как одно из ведущих образовательных учреждений России для одарённых детей в области математики, физики и информатики.

Новое здание рассчитано на учащихся 7-11‑х классов: с 2026-2027 учебного года здесь будут функционировать 14 классов‑комплектов с охватом 350 обучающихся. Лицей представляет собой современный образовательный кластер с многофункциональным пространством: учебными аудиториями, творческими мастерскими, комьюнити‑зонами, современной библиотекой, спортивными залами, скалодромом, лабораториями для программирования, изучения физики и химии, а также зонами для занятий робототехникой и искусственным интеллектом.

Новый трехэтажный детский сад на 240 воспитанников открылся в Городце Нижегородской области

Новый трехэтажный детский сад на 240 воспитанников открылся в Городце. Его возвели в микрорайоне Галанино по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). В рамках нее на строительство выделили примерно 350 миллионов рублей, сообщили в правительстве Нижегородской области. Детсад рассчитан на 13 групп: четыре — для детей от полутора до трех лет, девять — от трех до семи. Внутри разместились спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога. Также обустроены кабинеты для допобразования по нескольким направлениям: «Робототехника и мультстудия», «Наблюдение за живой и неживой природой и агрокласс», «Буквоежка», «Конструирование и математическое развитие». Возле нового здания благоустроены физкультурная и 13 прогулочных площадок.

В Красноярске открылся новый детский сад

В Центральном районе по ул. Чернышевского, 69 начало работать новое дошкольное образовательное учреждение. Это современное здание стало структурным подразделением детского сада № 70. Внутри оборудовано 8 групп — от ясельных до подготовительных. Для активного развития малышей предусмотрены спортивный и актовый залы. Детский сад оснащён новейшим учебным, игровым и технологическим оборудованием. Строительство нового детского сада в микрорайоне Покровский велось за счёт средств краевого и городского бюджетов. Так, на втором этаже уже установлена шахматная доска, где будущие интеллектуалы смогут оттачивать логику, память и усидчивость. Ребята также освоят напольный кёрлинг, развивая координацию, внимание и командный дух.

В Волгограде открыли корпус «Школы 21»

В Волгограде торжественно открыли кампус «Школы 21», школы цифровых технологий от Сбера.Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня. В центре Волгограда открыт кампус «Школы 21», где каждый житель региона может бесплатно получить востребованные навыки и стать цифровым инженером. Более 1000 человек уже прошли отборочные испытания, и 130 проходят основное обучение, осваивают новейшие цифровые технологии и актуальные ИТ-направления.

Всего было построено и реконструировано школ и детских садов — 4, среди них новых 4.

— школы — 2,из них новых- 2(реконструировано- 0)

— детских садов — 2, из них новых- 2, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0