«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В феврале открыто новых — 5, реконструировано — 3. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Видном Московской области открылся современный детский сад на 155 малышей

В жилом комплексе «Зеленые аллеи» в городе Видное Ленинского городского округа состоялось торжественное открытие нового детского сада. Трехэтажное здание площадью более 2,8 тыс. кв. м рассчитано на 155 воспитанников.

В учреждении разместятся шесть групп для детей от двух до семи лет. На первом этаже — группы для самых маленьких с буфетными, спальнями и игровыми, выше — помещения для среднего и старшего возраста. В саду работают пищеблок полного цикла, медицинский кабинет, два зала (музыкальный и физкультурный), кружковые, кабинеты логопеда и психолога.

После трехлетнего капремонта открылась гимназия имени Пушкина в Шахтах Ростовской области

В понедельник, 16 февраля возобновила работу гимназия имени Пушкина. Она открылась после капитального ремонта, который длился три года. В эти годы порядка 900 гимназистов продолжали обучение в других учебных заведениях: в лицее № 6, школе № 21, лицее № 3 и гимназии № 10. И вот наконец-то они вернулись в родное учебное заведение.

Новый корпус Экономического лицея открылся в центре Новосибирска

Старшеклассники экономического лицея, расположенного на улице Крылова в Новосибирске, переехали в новые кабинеты. В понедельник, 16 февраля, открыли второй корпус школы, соединённый с основным зданием тёплым переходом.

В четырёхэтажной пристройке разместили профильные классы, лаборатории, зоны для проектной деятельности и развития инициатив.

В Уфе открылась самая большая школа Приволжского федерального округа

в Уфе открылась самая большая школа Приволжского федерального округа. Центр образования № 164 в микрорайоне Кузнецовский затон рассчитан на 2200 учеников.

Здание площадью более 31 тысячи кв.м. выполнено в форме буквы «А». Внутри — 96 учебных кабинетов, четыре спортзала, стадион, игровые площадки и медицинский блок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифт, пандусы и отдельные санитарные комнаты.

В Агаповском районе Челябинской области после капитального ремонта открылись две школы

В Агаповском муниципальном округе после масштабного обновления свои двери для учеников распахнули две школы. Капитальный ремонт завершился в Агаповской средней школе № 1 имени П. А. Скачкова и Магнитной средней школе. Работы затронули каждый уголок здания — от инженерных коммуникаций до фасадов и учебных кабинетов.

В Агаповской школе № 1 ремонт стартовал в марте прошлого года. Подрядчики полностью обновили основное здание, где сейчас учатся 565 детей. Общий контингент школы составляет 855 человек.

В селе Герейханово Республики Дагестан открыли новую школу на 150 мест

В селе Герейханово Сулейман-Стальского района РД открыли новую школу на 150 мест. Сообщается, что данный проект был реализован в рамках нацпроекта «Образование».

Старое здание учебного заведения, построенное ещё в 1954 году, находилось в аварийном состоянии, о чем многократно сообщали жители села Герейханово.

В подмосковном Красногорске открыли новую школу

В микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска открыли новый современный школьный корпус на 550 мест.

В Изумрудных холмах действует большой образовательный комплекс, который включает теперь 4 детских сада и 4 школы. Новый корпус позволит перевести почти 600 учеников с 1 по 8 классы в более комфортные условия.

Всего было построено школ и детских садов —, среди них новых .

— школы — 7,из них новых- 4 (реконструировано- 3 )

— детских садов — 1, из них новых- 1, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0