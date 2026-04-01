«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В марте открыто новых — 5, реконструировано — 5. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В ЖК «Сосны» в Уфе открылся новый детский сад

По проекту, он рассчитан на шесть групп, или 156 детей. Но принял новый детский сад 213 воспитанников, постаравшись охватить всех малышей, которые здесь живут.

В ЖК Юнтолово Санкт-Петербурга открылся детский сад на 200 детей

В детском саду предусмотрены помещения для десяти групп: игровые комнаты, спальни, раздевалки и санитарные блоки, кухня полного цикла. Для занятий физкультурой оборудованы спортивный зал и бассейн, для творческого развития — музыкальный зал и кабинеты кружковой работы. На прилегающей территории обустроены игровые площадки, включая зоны занятия гимнастикой и физкультурой на свежем воздухе.

Открылся новый корпус физико-математической школы НГУ в Новосибирске

Корпус формирует спокойную современную идентичность школы и создает среду для совместной работы, исследований и развития любознательности; его низкоэтажные объемы деликатно вписаны в экосистему соснового бора. Учебный корпус СУНЦ НГУ позволит создать условия для 625 одаренных школьников.

Мастер-план включает в себя несколько самостоятельных корпусов: учебный блок с классами, лабораториями и административными помещениями, рекреационный центр со спортивным и актовым залами, библиотекой, а также строящиеся общежития. Образовательный кластер объединяет универсальные аудитории, ИТ — и языковые кабинеты и специализированные лаборатории для естественных наук и инженерии.

В селе Косулино Свердловской области открылся новый детский сад

Сдано в эксплуатацию новое здание детского сада в селе Косулино Белоярского муниципального округа. Здание было официально введено в эксплуатацию 5 марта, а скоро примет первых воспитанников. Перед этим осталось закончить оснащение детсада.

объект построили за счёт средств регионального бюджета. Площадь нового детсада составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 12 групп, что позволит принять 300 детей. В здании предусмотрены просторные помещения для занятий музыкой и физкультурой. Также здесь оборудован кабинет дополнительного образования.

В Костромской области капитально отремонтирована еще одна школа

В самой большой школе Буя проведен капитальный ремонт. Заменена кровля, инженерные коммуникации, мебель. Закуплено новое оборудование. Созданы комфортные зоны отдыха для учеников и учителей, новые пространства. Так, украшением третьего этажа стал школьный музей.

В экспозиции представлены краеведческие материалы, экспонаты из истории Великой Отечественной войны. Часть выставки посвящена учителям школы, которые ушли на фронт, и героям города Буй. Все экспонаты собраны ученическим поисковым отрядом.

В Оренбурге открыт новый политехнический лицей

В Оренбургской области 4 марта состоялось открытие крупнейшего образовательного учреждения региона — Политехнического лицея, рассчитанного почти на 1 800 учащихся. Новое учебное заведение, построенное в рамках нацпроекта, вошло в двадцатку самых больших школ России по площади и вместимости.

Проект имеет особое значение для региона. Он закрывает потребность в школьных местах в одном из самых густонаселенных районов города. Обладая мощной инженерно‑технической базой, лицей готов выстраивать взаимодействие с промышленными предприятиями региона. В лицее планируется открыть несколько профильных классов, а при поддержке Роскосмоса заработает космический класс. Это полностью соответствует региональной концепции непрерывной образовательной траектории «школа — колледж — вуз».

В Сочи после капремонта открылся корпус начальных классов гимназии № 6

Объект, построенный в 1988 году, обновили в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодежь и дети». На эти цели из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов было направлено более 134 миллионов рублей.

Гимназия № 6 является лидером среди образовательных организаций Сочи, стабильно входя в рейтинг лучших: по итогам последних четырех лет учреждение дважды занимало второе место, а в 2021 году — первое. Школа активно развивает патриотическое воспитание предлагая обучение в кадетских классах, и уделяет особое внимание внеучебной деятельности. Она представляет собой многопрофильное образовательное учреждение с общей численностью 2382 учащихся, из которых 928 осваивают программы начального общего образования.

В Абзелиловском районе Башкирии открыли новую полилингвальную школу

2 марта в селе Аскарово Абзелиловского района Башкортостана открылся новый образовательный ком-плекс, объединяющий школу и детский сад. Отметим, что строительство школы, совмещенной с детским садом, стартовало в декабре 2022 года. Проект разбили на два этапа. На первом — возвели двухэтажный детский сад комбинированного типа на 160 мест, который распахнул свои двери в 2025 году. Второй этап предусматривал строительство четырёхэтажной полилингвальной школы на 640 детей.

Новое учреждение, получившее название «Хазина» (в переводе с башкирского — «сокровище»), распо-ложено в активно развивающемся микрорайоне.

В Магнитогорске Челябинской области открыли новый детский сад со спелеокамерой

В 150‑м микрорайоне Магнитогорска (поселок Молодежный) построили детский сад № 136. Учреждение рассчитано на 230 мест, оно отвечает современным стандартам дошкольного образования и оздоровления. Ключевая особенность нового детсада — помещения для развития и укрепления здоровья воспитанников. В здании есть спелеокамера с гималайской солью и специальная комната с оборудованием для стимуляции сенсорного восприятия детей.

Всего было построено и реконструировано школ и детских садов — 10, среди них новых 5.

— школы — 5,из них новых- 3 (реконструировано- 2)

— детских садов — 5, из них новых- 5, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0