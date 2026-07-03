«Свеза» запустила новую линию ребросклеивания шпона в Мантурово
На комбинате «Свеза» в Мантурове запустили новую линию ребросклеивания шпона стоимостью 62 миллиона рублей. Оборудование оснащено современными системами автоматики и цифрового контроля.
Новая линия должна обеспечить более стабильную работу участка и повысить качество продукции. Это часть плановой модернизации производства, которую компания проводит для повышения эффективности и автоматизации процессов.
В начале 2026 года на костромском комбинате уже ввели в эксплуатацию первую в России отечественную станцию для сборки 8-футовой фанеры. Она позволяет выпускать крупноформатную продукцию для мебельной индустрии и строительства, снижая зависимость от импортных комплектующих.
В прошлом году в модернизацию производства в Костроме вложили более 300 миллионов рублей. Тогда же начался первый этап реконструкции бассейна гидротермической обработки древесины на площадке большеформатной фанеры.
Директор комбината «Свеза» в Мантурове Никита Тереханов отметил: «Мы последовательно обновляем ключевые производственные участки, чтобы поддерживать стабильную работу предприятия, сохранять непрерывность выпуска продукции и обеспечивать ее высокое качество. Такие проекты создают основу для дальнейшего развития»
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