В канун 21-летия государственной противопожарной службы пожарные получили серьёзное подкрепление — 10 новых автоцистерн.

На вооружение поступили 10 пожарных автоцистерн, произведённых в Республике Беларусь:6 АЦ 8,0-40 (6302) на базе МАЗ (объём цистерны — 8 куб. м);4 АЦ 3,0 (С41А) на базе ГАЗ-66 «САДКО» (объём — 3 куб. м), созданные взамен устаревших автоцистерн на базе ЗИЛ-130.Техника предназначена для доставки к месту пожара боевого расчёта, воды, пенообразователя и оборудования. Может работать как самостоятельно, так и в системе «перекачка». Эксплуатируется в диапазоне температур от -45°С до +40°С, по дорогам всех типов, включая бездорожье.

Сегодня в структуре службы — 1193 сотрудника, 15 пожарно-спасательных частей, 121 пост. В зоне нормативного времени прибытия — 1600 населённых пунктов (свыше 350 тыс. жителей).С момента создания (2005 г.) потушено более 14 тыс. пожаров, ликвидированы последствия 8 тыс. ДТП, спасены сотни жизней. Только за 5 месяцев 2026 года — 322 пожара, спасено 12 человек, сохранено имущества на 159,9 млн рублей.Постановка на вооружение современной, высокопроходимой, большеёмкостной техники позволит сократить время прибытия к месту вызова, время локализации и ликвидации пожара, а главное — сократить число погибших и пострадавших.

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