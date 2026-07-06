Ростсельмаш разработал новый посевной комплекс и начал его испытания на юге России
Ростсельмаш разработал новую версию посевного комплекса гибридного типа и уже начал её полевые испытания. Машину тестируют на яровом ячмене в паре с трактором 3580, а осенью её передадут крупному агропредприятию на юге России для опытной работы на озимых.
Уровень локализации агрегата — около 90 процентов. В нём применены разработки самого производителя и решения других российских компаний: высокопрочная рама, пневмобункер, система дозирования с электромотором и собственное ПО для управления высевом.
Комплекс шириной захвата 10,2 метра выполняет три операции одновременно: предпосевную подготовку, посев и внесение удобрений. Стрельчатые лапы подрезают сорняки, рыхлят и формируют уплотнённое ложе. Семена подаются через двухдисковый сошник, а удобрения — под лапы. Раздельное внесение на разную глубину положительно влияет на развитие растений.
Среди ключевых новшеств — система дозирования с электромотором, которая даёт точность высева с погрешностью всего 2 процента. Давление на каждый сошник увеличили до 120 кгс, обновили систему регулировки — глубина обработки теперь от 2 до 12 см.
В конструкции появился аксиально-поршневой мотор, снижающий требования к гидросистеме трактора. Высоту комплекса в транспортном положении уменьшили с 5,2 до 3,9 метра за счёт компактной рамы из пяти звеньев.
Пневмобункер теперь делают из пластика методом ротационного формования — он не ржавеет от удобрений и служит дольше металлических.
«Для нас это не просто новая агромашина, а важный шаг к тому, чтобы российское сельское хозяйство не зависело от других стран. Ростсельмаш создает оборудование, отвечающее самым строгим требованиям современных агротехнологий, опираясь преимущественно на отечественные инженерные разработки и производственные мощности. Уверен, что новый посевной комплекс станет надежным помощником для наших аграриев», — отметил генеральный директор компании Ростсельмаш Александр Виноградов.
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