Ростсельмаш разработал новую версию посевного комплекса гибридного типа и уже начал её полевые испытания. Машину тестируют на яровом ячмене в паре с трактором 3580, а осенью её передадут крупному агропредприятию на юге России для опытной работы на озимых.

Уровень локализации агрегата — около 90 процентов. В нём применены разработки самого производителя и решения других российских компаний: высокопрочная рама, пневмобункер, система дозирования с электромотором и собственное ПО для управления высевом.

Комплекс шириной захвата 10,2 метра выполняет три операции одновременно: предпосевную подготовку, посев и внесение удобрений. Стрельчатые лапы подрезают сорняки, рыхлят и формируют уплотнённое ложе. Семена подаются через двухдисковый сошник, а удобрения — под лапы. Раздельное внесение на разную глубину положительно влияет на развитие растений.

Среди ключевых новшеств — система дозирования с электромотором, которая даёт точность высева с погрешностью всего 2 процента. Давление на каждый сошник увеличили до 120 кгс, обновили систему регулировки — глубина обработки теперь от 2 до 12 см.

В конструкции появился аксиально-поршневой мотор, снижающий требования к гидросистеме трактора. Высоту комплекса в транспортном положении уменьшили с 5,2 до 3,9 метра за счёт компактной рамы из пяти звеньев.

Пневмобункер теперь делают из пластика методом ротационного формования — он не ржавеет от удобрений и служит дольше металлических.

«Для нас это не просто новая агромашина, а важный шаг к тому, чтобы российское сельское хозяйство не зависело от других стран. Ростсельмаш создает оборудование, отвечающее самым строгим требованиям современных агротехнологий, опираясь преимущественно на отечественные инженерные разработки и производственные мощности. Уверен, что новый посевной комплекс станет надежным помощником для наших аграриев», — отметил генеральный директор компании Ростсельмаш Александр Виноградов.