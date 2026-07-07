Поднять легковой автомобиль на домкрате умеет любой, кто хоть раз менял колесо. А теперь представьте, что вместо полутора тонн у вас под домкратом —транспортный самолёт весом до 135 тонн, и опустить его нужно так же аккуратно, как подняли, не покорёжив при этом ни одной стойки шасси.

Именно такая задача стоит перед техниками при проверке уборки и выпуска шасси, нивелировке фюзеляжа и других работах, где самолёт нужно оторвать от земли целиком. Крана для этого нет — есть комплект гидроподъёмников.

Три точки опоры вместо одной

Комплект для подъёма состоит из двух гидроподъёмников ГПС-45 (аналог Гидроподъемник А1006-0000-0) и одного ГПС-70 (аналог Гидроподъемник А1009-0000-0). Подъёмники ГПС-45 (аналог Гидроподъемник А1006-0000-0) устанавливаются под опорные узлы слева и справа в обтекателях главных стоек шасси, ГПС-70 (аналог Гидроподъемник А1009-0000-0) — под опорный узел фюзеляжа. Получается классический треугольник опоры: две точки под крылом, одна под фюзеляжем — ровно столько, чтобы самолёт можно было поднять целиком, а не только приподнять одну стойку.

Цифры говорят сами за себя: ГПС-70 (аналог Гидроподъемник А1009-0000-0) держит до 70 000 кг, ГПС-45 (аналог Гидроподъемник А1006-0000-0) — до 45 000 кг каждый. При этом на подъёмники разрешается устанавливать только самолёт без груза — общим весом не более 135 тонн. Это не запас «для надёжности», а прямой предел прочности самолётных гнёзд под каждой из трёх точек: гружёный борт поднимать на этом комплекте нельзя.

Почему подъём выполняется тремя точками одновременно, а не последовательно

Здесь кроется главная сложность процесса. Поднимать самолёт домкратами по одному — по очереди, как углы дома — нельзя: фюзеляж и крыло начнут работать на скручивание, а этого конструкция не прощает. Но никакой автоматической системы, которая сама выравнивает штоки по высоте, в этой схеме нет — синхронность обеспечивают люди и жёсткий регламент.

При работе от ручных насосов всё решает чёткая команда: по сигналу руководителя подъёма самолёта техники одновременно работают ручными насосами всех трёх подъёмников, непрерывно следя за тем, чтобы штоки шли вверх с одной скоростью. Допустимая несинхронность хода ограничена 50 мм — превышать этот порог нельзя, и если один из штоков начинает отставать, работу немедленно координируют вручную, а не полагаются на автоматику.

При наличии наземного источника электроэнергии в дело идёт кабельная тележка МКП90А-27В-18/20 (аналог А1704-0000): перед подъёмом на пульте каждого гидроподъёмника включают собственный аварийный выключатель, после чего оператор с центрального пульта нажимает кнопку «Общий подъём» и удерживает её до завершения хода — все три штока трогаются с места и идут вверх одновременно от одной команды, а не последовательно один за другим. При этом рядом с каждым подъёмником по-прежнему остаётся обслуживающий персонал: кабельная тележка обеспечивает подачу энергии, но не заменяет людей, которые контролируют процесс на месте. В обоих случаях — что вручную, что через тележку — синхронность держится на жёстком регламенте и внимании людей, а не на автоматической коррекции хода.

Универсальность: от ручного насоса до наземного источника питания

Подъём самолёта можно производить двумя способами. Первый — ручными насосами гидроподъёмников: подходит, когда рядом нет источника энергии, а работать нужно на удалённой стоянке. Второй — при наличии наземного источника электроэнергии напряжением 27 В ±10% и мощностью не менее 10 кВт, агрегатами 465М, установленными на гидроподъёмниках, через кабельную тележку МКП90А-27В-18/20 (аналог А1704-0000), которая принимает и распределяет электроэнергию между тремя подъёмниками и обеспечивает централизованное дистанционное управление их работой. Такая гибкость — прямое следствие того, что аэродромное обслуживание не всегда происходит там, где есть удобный источник энергии.

Страховка на случай, если гидравлика подведёт

Самая неочевидная деталь конструкции — предохранительные гайки на штоках, тот самый запас прочности «на всякий случай». Пока идёт подъём, их нужно постоянно довинчивать следом за штоком, выдерживая зазор 10-15 мм между гайкой и опорой. По окончании подъёма гайки довинчиваются до упора. Смысл простой: если в какой-то момент откажет гидравлика и шток начнёт проседать, самолёт упадёт не на землю, а на резьбовую страховку в паре сантиметров хода — механическую, независимую от давления в системе. Это и есть настоящая страховка на случай, а не просто эксплуатационная формальность.

Ошибиться с положением рукояток крана во время подъёма или опускания тоже нельзя — в инструкции об этом предупреждают отдельно: неправильное положение может привести к выходу штока принудительного опускания и повреждению обшивки самолёта. Домкрат в буквальном смысле может продавить корпус, если оператор перепутает режим.

Условия, при которых вообще можно поднимать

Список ограничений больше похож на чек-лист перед стартом ракеты, чем на инструкцию к обычному подъёмнику:

площадка — бетонированная (асфальтированная) либо грунт плотностью не менее 6 кгс/см²;

зимой место установки подъёмников нужно очистить от снега и льда и посыпать песком;

подъём разрешается производить при скорости ветра не более 10 м/с — если во время подъёма ветер усилится, работы немедленно прекращают, а самолёт опускают на шасси;

обслуживающему персоналу, не связанному с работами по подъёму, находиться в кабинах и под самолётом не разрешается;

перед подъёмом необходимо убедиться, что в бортсети отключены автоматы защиты систем обогрева хвостового оперения и сигнализаторов обледенения;

на подъёмники разрешается устанавливать только порожний самолёт весом не более 135 тонн — с грузом на борту подъём не производится.

Коротко в цифрах

Гидроподъёмники ГПС-45 и ГПС-70

Параметр ГПС-70 ГПС-45 Грузоподъёмность 70 000 кг 45 000 кг Минимальная высота подъёмника 1100 мм 1300 мм Максимальная высота подъёмника 2500 мм 3100 мм Силовой ход 1100 мм 1500 мм Макс. допустимая высота подъёма самолёта 2216 мм 2697 мм Допустимая нагрузка на самолётное гнездо 70 т 45 т

Кабельная тележка МКП90А-27В-18/20

Параметр Значение Напряжение питания 27 ±2,7 В постоянного тока Потребляемый гидроподъёмниками ток не более 270 А Габаритные размеры тележки 900×1410×960 мм Вес тележки с кабелями и пультом управления не более 190 кг

За внешней простотой — «поставил домкраты, поднял» — на деле скрывается целая процедура с жёстким допуском одновременного хода, механической страховкой на резьбе и ограничениями по ветру, грунту и загрузке борта. И это оправдано: цена одной ошибки здесь — не поцарапанный бампер, а искорёженная стойка шасси многотонного самолёта.