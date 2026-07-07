Три домкрата, один пульт и запас прочности «на всякий случай»: как Ил-76 отрывают от земли
Поднять легковой автомобиль на домкрате умеет любой, кто хоть раз менял колесо. А теперь представьте, что вместо полутора тонн у вас под домкратом —транспортный самолёт весом до 135 тонн, и опустить его нужно так же аккуратно, как подняли, не покорёжив при этом ни одной стойки шасси.
Именно такая задача стоит перед техниками при проверке уборки и выпуска шасси, нивелировке фюзеляжа и других работах, где самолёт нужно оторвать от земли целиком. Крана для этого нет — есть комплект гидроподъёмников.
Три точки опоры вместо одной
Комплект для подъёма состоит из двух гидроподъёмников ГПС-45 (аналог Гидроподъемник А1006-0000-0) и одного ГПС-70 (аналог Гидроподъемник А1009-0000-0). Подъёмники ГПС-45 (аналог Гидроподъемник А1006-0000-0) устанавливаются под опорные узлы слева и справа в обтекателях главных стоек шасси, ГПС-70 (аналог Гидроподъемник А1009-0000-0) — под опорный узел фюзеляжа. Получается классический треугольник опоры: две точки под крылом, одна под фюзеляжем — ровно столько, чтобы самолёт можно было поднять целиком, а не только приподнять одну стойку.
Цифры говорят сами за себя: ГПС-70 (аналог Гидроподъемник А1009-0000-0) держит до 70 000 кг, ГПС-45 (аналог Гидроподъемник А1006-0000-0) — до 45 000 кг каждый. При этом на подъёмники разрешается устанавливать только самолёт без груза — общим весом не более 135 тонн. Это не запас «для надёжности», а прямой предел прочности самолётных гнёзд под каждой из трёх точек: гружёный борт поднимать на этом комплекте нельзя.
Почему подъём выполняется тремя точками одновременно, а не последовательно
Здесь кроется главная сложность процесса. Поднимать самолёт домкратами по одному — по очереди, как углы дома — нельзя: фюзеляж и крыло начнут работать на скручивание, а этого конструкция не прощает. Но никакой автоматической системы, которая сама выравнивает штоки по высоте, в этой схеме нет — синхронность обеспечивают люди и жёсткий регламент.
При работе от ручных насосов всё решает чёткая команда: по сигналу руководителя подъёма самолёта техники одновременно работают ручными насосами всех трёх подъёмников, непрерывно следя за тем, чтобы штоки шли вверх с одной скоростью. Допустимая несинхронность хода ограничена 50 мм — превышать этот порог нельзя, и если один из штоков начинает отставать, работу немедленно координируют вручную, а не полагаются на автоматику.
При наличии наземного источника электроэнергии в дело идёт кабельная тележка МКП90А-27В-18/20 (аналог А1704-0000): перед подъёмом на пульте каждого гидроподъёмника включают собственный аварийный выключатель, после чего оператор с центрального пульта нажимает кнопку «Общий подъём» и удерживает её до завершения хода — все три штока трогаются с места и идут вверх одновременно от одной команды, а не последовательно один за другим. При этом рядом с каждым подъёмником по-прежнему остаётся обслуживающий персонал: кабельная тележка обеспечивает подачу энергии, но не заменяет людей, которые контролируют процесс на месте. В обоих случаях — что вручную, что через тележку — синхронность держится на жёстком регламенте и внимании людей, а не на автоматической коррекции хода.
Универсальность: от ручного насоса до наземного источника питания
Подъём самолёта можно производить двумя способами. Первый — ручными насосами гидроподъёмников: подходит, когда рядом нет источника энергии, а работать нужно на удалённой стоянке. Второй — при наличии наземного источника электроэнергии напряжением 27 В ±10% и мощностью не менее 10 кВт, агрегатами 465М, установленными на гидроподъёмниках, через кабельную тележку МКП90А-27В-18/20 (аналог А1704-0000), которая принимает и распределяет электроэнергию между тремя подъёмниками и обеспечивает централизованное дистанционное управление их работой. Такая гибкость — прямое следствие того, что аэродромное обслуживание не всегда происходит там, где есть удобный источник энергии.
Страховка на случай, если гидравлика подведёт
Самая неочевидная деталь конструкции — предохранительные гайки на штоках, тот самый запас прочности «на всякий случай». Пока идёт подъём, их нужно постоянно довинчивать следом за штоком, выдерживая зазор 10-15 мм между гайкой и опорой. По окончании подъёма гайки довинчиваются до упора. Смысл простой: если в какой-то момент откажет гидравлика и шток начнёт проседать, самолёт упадёт не на землю, а на резьбовую страховку в паре сантиметров хода — механическую, независимую от давления в системе. Это и есть настоящая страховка на случай, а не просто эксплуатационная формальность.
Ошибиться с положением рукояток крана во время подъёма или опускания тоже нельзя — в инструкции об этом предупреждают отдельно: неправильное положение может привести к выходу штока принудительного опускания и повреждению обшивки самолёта. Домкрат в буквальном смысле может продавить корпус, если оператор перепутает режим.
Условия, при которых вообще можно поднимать
Список ограничений больше похож на чек-лист перед стартом ракеты, чем на инструкцию к обычному подъёмнику:
- площадка — бетонированная (асфальтированная) либо грунт плотностью не менее 6 кгс/см²;
- зимой место установки подъёмников нужно очистить от снега и льда и посыпать песком;
- подъём разрешается производить при скорости ветра не более 10 м/с — если во время подъёма ветер усилится, работы немедленно прекращают, а самолёт опускают на шасси;
- обслуживающему персоналу, не связанному с работами по подъёму, находиться в кабинах и под самолётом не разрешается;
- перед подъёмом необходимо убедиться, что в бортсети отключены автоматы защиты систем обогрева хвостового оперения и сигнализаторов обледенения;
- на подъёмники разрешается устанавливать только порожний самолёт весом не более 135 тонн — с грузом на борту подъём не производится.
Коротко в цифрах
Гидроподъёмники ГПС-45 и ГПС-70
|Параметр
|ГПС-70
|ГПС-45
|Грузоподъёмность
|70 000 кг
|45 000 кг
|Минимальная высота подъёмника
|1100 мм
|1300 мм
|Максимальная высота подъёмника
|2500 мм
|3100 мм
|Силовой ход
|1100 мм
|1500 мм
|Макс. допустимая высота подъёма самолёта
|2216 мм
|2697 мм
|Допустимая нагрузка на самолётное гнездо
|70 т
|45 т
Кабельная тележка МКП90А-27В-18/20
|Параметр
|Значение
|Напряжение питания
|27 ±2,7 В постоянного тока
|Потребляемый гидроподъёмниками ток
|не более 270 А
|Габаритные размеры тележки
|900×1410×960 мм
|Вес тележки с кабелями и пультом управления
|не более 190 кг
За внешней простотой — «поставил домкраты, поднял» — на деле скрывается целая процедура с жёстким допуском одновременного хода, механической страховкой на резьбе и ограничениями по ветру, грунту и загрузке борта. И это оправдано: цена одной ошибки здесь — не поцарапанный бампер, а искорёженная стойка шасси многотонного самолёта.
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