На одном из приборостроительных предприятий Ростеха, где производят специальные химические продукты, автоматизировали технологическую линию. Систему внедрила компания «РТ-Техприемка» — теперь процессы фильтрации, сушки и рассыпки веществ контролируются дистанционно, без постоянного присутствия персонала в опасных зонах.

До внедрения системы более 80 процентов операций выполнялись вручную. Сотрудникам приходилось находиться во взрывопожароопасных зонах, что создавало дополнительные риски. Теперь за процессом следят датчики и исполнительные механизмы: они передают данные на операторские станции в режиме реального времени. При отклонении параметров срабатывает световая и звуковая сигнализация.

Специалисты «РТ-Техприемки» разработали документацию, подобрали решения, смонтировали линии связи и электропитания, установили шкафы управления. Для объединения оборудования создали ПО на базе промышленных контроллеров и SCADA-системы с учётом требований к взрывопожароопасному производству.

На заключительном этапе систему протестировали в разных режимах и обучили персонал. Проверили работоспособность оборудования, настроили диспетчеризацию и визуализацию процессов.