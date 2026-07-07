Безопасность и автоматизация: на заводе Ростеха заменили ручной труд системами контроля
На одном из приборостроительных предприятий Ростеха, где производят специальные химические продукты, автоматизировали технологическую линию. Систему внедрила компания «РТ-Техприемка» — теперь процессы фильтрации, сушки и рассыпки веществ контролируются дистанционно, без постоянного присутствия персонала в опасных зонах.
До внедрения системы более 80 процентов операций выполнялись вручную. Сотрудникам приходилось находиться во взрывопожароопасных зонах, что создавало дополнительные риски. Теперь за процессом следят датчики и исполнительные механизмы: они передают данные на операторские станции в режиме реального времени. При отклонении параметров срабатывает световая и звуковая сигнализация.
Специалисты «РТ-Техприемки» разработали документацию, подобрали решения, смонтировали линии связи и электропитания, установили шкафы управления. Для объединения оборудования создали ПО на базе промышленных контроллеров и SCADA-системы с учётом требований к взрывопожароопасному производству.
На заключительном этапе систему протестировали в разных режимах и обучили персонал. Проверили работоспособность оборудования, настроили диспетчеризацию и визуализацию процессов.
«На объектах такого класса применяются взрывопожароопасные технологические процессы и нестандартное оборудование, поэтому вопросы безопасности здесь имеют первостепенное значение. Для Госкорпорации Ростех защита жизни и здоровья сотрудников — один из ключевых приоритетов развития производственной среды. До начала работ более 80% операций на участке выполнялись вручную. Это требовало постоянного присутствия персонала во взрывопожароопасных зонах. Наша задача заключалась в том, чтобы предложить и реализовать комплексное решение, которое учитывает специфику предприятия. В результате выросла надежность производственных процессов, сократилась необходимость постоянного присутствия персонала в потенциально опасных зонах и реализованы дополнительные условия для безопасной эксплуатации специализированного оборудования. „РТ-Техприемка“ последовательно развивает это направление деятельности и создает решения для комплексной трансформации производств», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.
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