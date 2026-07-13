В Москве в конце минувшей недели состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая продолжение серийной постройки судов проекта ЕМ901L. На стапелях ООО «Московская верфь» был заложен киль третьего судна серии (№ ЕМ901L003) и одновременно дан старт резке металла для четвертого судна (№ ЕМ901L004), сообщает РМРС.

В церемонии приняли участие представители судостроительного предприятия, заказчика — АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», Балтийского филиала РС.

В мае 2026 года на «Московской верфи» был торжественно заложен киль головного судна серии и дан старт резке металла для второго судна проекта ЕМ901L.

«Московская верфь» является самым современным в России предприятием полного цикла по строительству и обслуживанию экологичных судов на электрической тяге.

«Московская верфь» была торжественно открыта 26 ноября 2025 года при участии председателя Морской коллегии Николая Патрушева, первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина. Планируется, что в год там будут производить до 20 судов.

В конце января нынешнего года предприятие посетила морской блогер Виктория Корабеловна. Видеообзор работы предприятия смотрите ЗДЕСЬ.

ТТХ проекта ЕМ901L

Водоизмещение (т) 183

Длина габаритная (м) 37

Ширина габаритная (м) 8,5

Осадка судна (м) 1,3