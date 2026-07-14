В Саратове состоялось официальное открытие нового участка городской набережной, которая соединила Затон и Улеши. Теперь она обрела статус самой протяженной на Волге — с учетом всех территорий набережная увеличилась до 8 километров. Корреспондент «Четвертой Власти» запечатлел на фото обновленную зону отдыха.

Теперь саратовцы в своем распоряжении имеют два пляжа, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр и велодорожки. Кроме того, открылся доступ к Волге, который до этого был закрыт.

На прошлой неделе состоялось открытие нового участка набережной, который тянется от первого причала неподалеку от Улешей до домов № 27-31 по Большой Затонской в Затоне. Последнюю территорию также соединили с пляжем, чтобы гуляющие могли свободно искупаться при желании . Кстати, в Улешах также запланировано создание пляжа , но это в будущем.

В честь знаменательного события на Волге проходили соревнования по парусному спорту, а на скейт-площадке экстремалы выполняли трюки на роликах, скейтбордах, самокатах и велосипедах.

Набережная в направлении Затона сильно преобразилась (ее собственно там раньше не существовало). Вдоль всей территории теперь установлено красивое ограждение, появилась новая детская площадка, а также спортивная зона с баскетбольными кольцами. Ее уже облюбовали саратовские спортсмены, которые играют там с самого утра. Неподалеку также находится скейт-площадка, ставшая местом притяжения для любителей самокатов, электросамокатов и прочих видов средств индивидуальной мобильности. Еще вдоль нового участка можно заметить много рыбаков.

Вдоль пешеходной зоны установили новые скамейки, причем некоторые из них сделаны в виде шезлонгов, есть также качели и относительно закрытая зона, где можно спрятаться от солнца. На территории поставили арт-объект в виде фразы «Издалека долго течет река Волга». Еще, прогуливаясь вдоль набережной, можно полюбоваться на снимки с изображением Саратова в разные эпохи его существования.

Несколько лет назад была обновлена другая часть набережной, которая идет в сторону Заводского района. Там в ходе благоустройства набережной открылся пляж Покорителей Волги, который сейчас пользуется огромной популярностью у жителей Саратова и гостей города. Неподалеку на Новой Набережной находится летний кинотеатр, а также парк аттракционов с колесом обозрения, автодромом, детскими пассажирскими паровозиками и экстремальными каруселями. Помимо этого, много детских площадок, кафе, качелей и других мест отдыха.

Ожидается, что набережная станет еще длиннее, когда продолжится следующий этап — строительство участка с третьим пляжем.