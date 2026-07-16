Новый корпус, построенный по индивидуальному проекту, войдет в состав школы № 1238.

Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы.

Ученики в свою очередь рассказали, что уже успели осмотреть новое здание, просторные светлые помещения, современный интерьер и оснащение школы.

Новое четырехэтажное здание на Лукинской улице рассчитано на 550 учеников 6-11-х классов. Его площадь составляет 8,4 тыс. кв. м.

На этих квадратах кроме стандартных учебных кабинетов, столовой и актового зала предусмотрены большой спортзал с раздвижным занавесом, малый спортзал, медиатека и студия хореографии, а также ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования. За счет специальных перегородок кабинеты можно легко переоборудовать под разные форматы занятий и мероприятий.

Всего в состав этой школы административно входит уже 12 зданий — шесть школьных и шесть дошкольных. В них учатся более 5 тыс. детей.

Фото: Максим Мишин