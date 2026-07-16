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1 день назад 1334
Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

Завод ЖБИ «Новин» запустил производство панелей в Забайкалье

© vk.com

В Забайкальском крае запустили производство железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Завод ЖБИ «Новин» (резидент ТОР «Забайкалье») будет выпускать стеновые панели, дорожные плиты, ригели, колонны, сваи, а также товарный бетон. Проектная мощность — 25 тысяч кубометров продукции в год.

Предприятие оснащено современным оборудованием: бетонно-смесительным узлом, автоматизированной системой термообработки, беспыльной системой растарки цемента. Это позволяет отгружать до 800 кубометров бетона за смену в любое время года. На заводе работает собственная лаборатория с российским оборудованием для контроля качества продукции, рассказали в администрации Забайкальсокго Края.

Первым объектом, который строят по обновлённой технологии, стал дом № 25 в микрорайоне «Романовский». Завод уже начал выпуск вентиляционных блоков и лестничных маршей для этого дома. Сборку планируют завершить к концу 2026 года.

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Источник: 75.ru

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