Завод ЖБИ «Новин» запустил производство панелей в Забайкалье
В Забайкальском крае запустили производство железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Завод ЖБИ «Новин» (резидент ТОР «Забайкалье») будет выпускать стеновые панели, дорожные плиты, ригели, колонны, сваи, а также товарный бетон. Проектная мощность — 25 тысяч кубометров продукции в год.
Предприятие оснащено современным оборудованием: бетонно-смесительным узлом, автоматизированной системой термообработки, беспыльной системой растарки цемента. Это позволяет отгружать до 800 кубометров бетона за смену в любое время года. На заводе работает собственная лаборатория с российским оборудованием для контроля качества продукции, рассказали в администрации Забайкальсокго Края.
Первым объектом, который строят по обновлённой технологии, стал дом № 25 в микрорайоне «Романовский». Завод уже начал выпуск вентиляционных блоков и лестничных маршей для этого дома. Сборку планируют завершить к концу 2026 года.
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