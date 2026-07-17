Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, ввела в работу новый цех по производству воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Гатчинском округе в год 15-летнего юбилея предприятия.

«Систэм Электрик» регулярно вкладывает средства в совершенствование и поддержку собственных предприятий и НИОКР. Одним из результатов этих инвестиций стало открытие новой производственной линии SystemePact ACB. Она позволяет обеспечить высокую степень локализации за счет применения отечественного сырья и компонентов, производимых в т. ч. на заводах Группы компаний «Систэм Электрик»; обеспечить гибкость исполнения заказов за счет широкого набора исполнений — более 1200 комбинаций; сократить срок производства и поставки готового изделия; увеличить качество готовой продукции за счет 100% входного контроля сырья и компонентов, а также обязательных выходных испытаний каждой единицы продукции. Таким образом объем производства воздушных выключателей превысит показатель в 5000 изделий в год", — отметил первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин.

СЭЗЭМ специализируется на производстве и импортозамещении электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения с уровнем локализации до 93%. Входит в число системообразующих предприятий Ленинградской области. Продукция завода используется в электросетевом хозяйстве, на крупнейших предприятиях и ключевых инфраструктурных объектах. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством.

Автоматические выключатели серии SystemePact ACB на токи от 400 А до 6300 А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Они применяются для рабочих включений и отключений, для защиты в системах распределения электроэнергии. В аппаратах используется первый отечественный блок управления для воздушных автоматических выключателей, который не имеет аналогов среди российских разработок и защищен от киберугроз благодаря совместной работе с «Лабораторией Касперского». Патент на изобретение для блока SystemeLogic X в этом году получил НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).

О «Систэм Электрик»

«Систэм Электрик» — российский производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации.

В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий-Эл), «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ, г. Коммунар, Ленинградская область), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис, Республика Татарстан).

«Систэм Электрик» производит и реализует продукцию и программное обеспечение под собственными брендами Systeme Electric, Dekraft, «Механотроника», Systeme Soft, а также является авторизованным поставщиком сервисных услуг для установленного оборудования Schneider Electric и APC в России и Беларуси. Продукция соответствует российским и международным стандартам качества.

https://systeme...ct-acb-na-sezem

http://szfo.gov.../newsszfo/5630/