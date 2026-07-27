Животноводческий комплекс на две тысячи голов крупного рогатого скота расположен в деревне Тарасовской Вельского округа, где базируется одно из подразделений агрофирмы «Вельская». Общий объем инвестиций в этот проект составил 2,67 миллиарда рублей. Выход на полную проектную мощность животноводческого комплекса планируется в 2029 году.

История агрофирмы уходит в 1960 год, когда на базе двух колхозов был создан совхоз «Вельский». Предприятие прошло путь от многопрофильного хозяйства до современного агрокомплекса с развитым животноводством, племенной работой и растениеводством. Основные направления деятельности агрофирмы — разведение крупного рогатого скота, производство молока и мяса, выращивание и продажа племенного скота, зерновых и кормовых культур. Предприятие также активно развивает коневодство.

Общее поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2026 года в агрофирме составляет 4627 голов, в том числе 2000 коров. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению голштинской породы коров. В 2025 году валовое производство молока составило 20,67 тысячи тонн — это на 108% больше, чем в предыдущем году. Удой на одну фуражную корову — 11989 кг, что является самым высоким показателем в регионе. Кроме того, выращено 712 тонн мяса, а реализовано 493 тонны.

Приоритетной отраслью сельского хозяйства в Архангельской области является молочное животноводство. Валовой надой молока в регионе во всех категориях хозяйств в 2025 году составил 149,6 тысячи тонн, что на 2,6% выше уровня 2024 года.

В настоящее время государство ставит перед аграриями задачи по наращиванию собственного производства и обеспечению внутреннего рынка молоком и молочной продукцией. Их выполнение возможно благодаря обновлению материально-технической базы и реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве по строительству современных животноводческих комплексов.

Один из таких инвестпроектов в регионе реализует агрофирма «Вельская», основным акционером которой является правительство Архангельской области. Это на сегодняшний день единственное государственное сельскохозяйственное предприятие в регионе. Здесь большое внимание уделяется развитию предприятия в рамках приоритетного направления — молочного животноводства.

— В Архангельской области нет аналогов этому животноводческому комплексу, а на всем Северо-Западе России таких объектов единицы, — рассказал генеральный директор АО «Агрофирма «Вельская» Александр Чирков. — У нас получилось сделать то, что мы задумывали: все животные на своих местах, а инженерные системы работают без сбоев. Сегодня мы ежесуточно отправляем 65 тонн вкусного, качественного молока на переработку.

Решение о строительстве на базе агрофирмы «Вельская» современной молочно-товарной фермы на две тысячи голов было принято в 2023 году. Технологией здесь предусмотрено беспривязное круглогодичное содержание скота. Доение производится в зале, оборудованном доильной линией карусельного типа на 72 ското-места с автоматизированной системой управления и системой охлаждения молока.

Строительство большого животноводческого комплекса позволило переместить лучшее поголовье из четырех отделений в одно место, обеспечить эффективное обслуживание комплекса и сократить издержки производства, а также снизить себестоимость продукции.

В хозяйстве также активно проводится работа по совершенствованию парка тракторов и сельскохозяйственных машин для обеспечения технологических процессов в растениеводстве, что способствует заготовке кормов собственного производства самого высокого качества. В 2024 году приобретены 3 трактора на общую сумму 24,4 млн рублей и 1 трактор в лизинг стоимостью 12 млн рублей. Еще 11 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1 трактор «Беларус 82.1», были приобретены в прошлом году.

Господдержка со стороны регионального и федерального бюджетов остается ключевым фактором устойчивого развития агрофирмы: в прошлом году предприятие получило 68,7 млн рублей. Бо́льшая часть средств направлена на повышение продуктивности молочного скотоводства, поддержку племенного направления и заготовку кормов.