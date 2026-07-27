1 день назад

1 день назад 2119

Автобусный парк Благовещенска начал пополняться новой техникой, работающей на газомоторном топливе. В город уже доставили 16 из 20 автобусов марки СимАЗ, закупленных по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Еще четыре машины находятся в пути.

Новые автобусы рассчитаны на 21 пассажирское место каждый. Они оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения и автоматической системой пожаротушения.

Главной особенностью новой техники станет использование метана в качестве топлива.

Автобусы оформляют в едином городском стиле. Отличить их можно будет по надписи: «Этот автобус работает на газе».

Ожидается, что новые СимАЗы выйдут на маршруты общественного транспорта к концу августа.