В Благовещенск поступили первые автобусы на газомоторном топливе
Автобусный парк Благовещенска начал пополняться новой техникой, работающей на газомоторном топливе. В город уже доставили 16 из 20 автобусов марки СимАЗ, закупленных по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Еще четыре машины находятся в пути.
Новые автобусы рассчитаны на 21 пассажирское место каждый. Они оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения и автоматической системой пожаротушения.
Главной особенностью новой техники станет использование метана в качестве топлива.
Автобусы оформляют в едином городском стиле. Отличить их можно будет по надписи: «Этот автобус работает на газе».
Ожидается, что новые СимАЗы выйдут на маршруты общественного транспорта к концу августа.
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