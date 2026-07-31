В Саратовскую область поступили новые автобусы
В Саратовскую область поступила первая партия новых автобусов. 29 июля 2026 года в регион прибыли 17 единиц ЛиАЗ-5292.67, как сообщает Макс-канал «Транспортный Саратов».
Автобусы большого класса оборудованы современными системами, которые повышают комфорт пассажиров. Внутри установлены кондиционеры, а двигатели соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». Транспорт также адаптирован для маломобильных граждан, что делает посадку и высадку более удобными.
Планируется, что новые автобусы будут использоваться для обновления подвижного состава на социально значимых маршрутах, включая связи между Саратовом и Энгельсом. В рамках закупки ожидается пополнение автопарка 42 единицами техники, среди которых 26 автобусов большого класса для Саратов и 16 малых для Балашова. Это позволит сократить количество устаревших автобусов и улучшить качество обслуживания на городских и пригородных маршрутах.
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