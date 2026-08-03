В Красноярск поступили 20 новых газомоторных автобусов
В Красноярск доставили очередную партию из 20 автобусов на сжиженном природном газе. Машины производства ЛиАЗ уже на базе муниципального предприятия, сейчас проходят регистрацию и оформление для выхода на линию.
Автобусы работают на экологичном топливе, что позволяет снизить объём вредных выбросов. Техника соответствует современным стандартам комфорта и безопасности: есть системы климат-контроля, безналичной оплаты проезда и информационные мониторы для пассажиров.
Всего в этом году в Красноярск поступят 155 единиц такой техники. 55 автобусов вышли на маршруты в июне. Они задействованы на направлениях, следующих через густонаселённые микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. Ещё 80 машин ожидают до конца лета. Полная поставка позволит заменить дизельный подвижной состав автотранспортного предприятия № 5.
Сейчас на муниципальных маршрутах Красноярска ежедневно работает 205 газомоторных автобусов.
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