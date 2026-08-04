На производственных мощностях омского предприятия «ПКФ «Техметторг» состоялся спуск на воду двух новых судов — буксира-толкача и несамоходного парома, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Буксир-толкач представляет собой самоходное двухвинтовое судно ледового класса длиной более 20 метров. Оно способно толкать тяжелые баржи даже в условиях мелководья. Судно разделено на водонепроницаемые отсеки, что повышает его надежность и безопасность. Буксир рассчитан на эксплуатацию при температурах от -15 до +40 °C и может работать в битом льду.

Паром грузоподъемностью 250 тонн рассчитан на перевозку до 50 пассажиров. Судно также имеет ледовое усиление и способно ходить в мелкобитом льду толщиной до 30 сантиметров.

Оба судна предназначены для организации круглогодичной переправы через Иртыш по маршруту Тобольск — Бекерево. Они полностью соответствуют всем необходимым требованиям и готовы к вводу в эксплуатацию на внутренних водных путях. Переправа сможет работать круглосуточно в течение всей навигации — с мая по ноябрь, а в межнавигационный период суда выдерживают морозы до -40 °C, сообщает МАХ-канал Хоценко о важном.

«В перспективе предприятие планирует наладить серийное производство для всей Сибири», — отметил глава региона.