В Иркутске открылась новая поликлиника № 15, медучреждение поэтапно приступает к полноценной работе. Объект возведён в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Объём финансирования превысил 2 млрд рублей, из которых более 853 млн рублей — средства федерального бюджета, более 1,1 млрд рублей — областного. Ранее здание медучреждения находилось в аварийном состоянии, врачи просили помочь. За три года подрядчик выполнил качественную работу. Иркутск получил современный межрайонный медицинский центр, оснащённый по самым высоким стандартам. Открытие поликлиники № 15 повысит доступность и качество медпомощи для 40 тысяч жителей предместья Рабочее.

Врачебная амбулатория в иркутском посёлке Кирова начала принимать пациентов.

В поселке Кирова Ленинского округа Иркутска открылась новая врачебная амбулатория. Она рассчитана на 50 посещений в смену, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области. Медики будут оказывать помощь жителям поселков Кирова, Горького и 13 близлежащих садоводств. Объект вошел в состав медсанчасти ИАПО. Амбулаторию построили за несколько лет на средства регионального бюджета. Всего на работы направили 48,7 миллиона рублей.

Внутри обустроены регистратура, кабинеты неотложной помощи, функциональной диагностики, приема, а также смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, фильтр-бокс, помещение для приема и регистрации биоматериала и стерилизационная. Новое учреждение обеспечивает комплексное оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям. Прием ведут участковый педиатр и фельдшер. По расписанию работает прививочный, смотровой и кабинет неотложной помощи.

В Прибайкалье начала работу первая модульная женская консультация.

В деревне Грановщина Иркутского округа состоялось открытие первой в Прибайкалье модульной женской консультации, построенной по федеральному проекту «Охрана материнства и детства». Новое медучреждение будет обслуживать более 25 тыс. женщин из Уриковского, Хомутовского, Усть-Кудинского, Ширяевского и других соседних округов.

На строительство и оснащение консультации из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 265 млн рублей. Теперь жительницы округа смогут получать полный спектр услуг по охране репродуктивного здоровья: раннюю диагностику, лечение и профилактику заболеваний; ведение беременности; подготовку к родам и многое другое.

Открытие новой клиники — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры региона. В ближайших планах — строительство детской поликлиники в селе Хомутово и поликлиники в Марковском округе. Все эти проекты реализуются благодаря совместным усилиям органов власти и направлены на повышение качества жизни и здоровья жителей Иркутского округа.

Новый модульный ФАП построен в посёлке Мирный Тайшетского района.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт построен в посёлке Мирный. Стоимость строительства составила более 12 млн рублей. Современный ФАП площадью более 100 кв.метров позволит около 800 жителям Мирного и ближайших поселений получать качественную первичную медпомощь прямо на месте

В Бодайбо ведётся капремонт районной больницы.

В ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» с 2020 года поэтапно проводится капитальный ремонт и обновление оборудования. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов, а также в рамках государственно-частного партнерства с АО «ЗДК «Лензолото». В 2025 году больница Бодайбо получила новое оборудование на сумму 6,2 млн рублей. Это в том числе высокочастотный электрохирургический аппарат и ультразвуковая система визуализации. Оборудование приобретено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Модернизация больницы в Бодайбо — хороший пример взаимодействия государства и бизнеса.

С 2020 года в учреждении по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения проведён капитальный ремонт инфекционного и туберкулёзного отделений, оперблока, поликлиники, отремонтирована амбулатория в посёлке Кропоткин, возведено модульное здание морга. С 2022 года больница получила пять легковых автомобилей.В рамках договора пожертвования денежных средств АО «ЗДК «Лензолото» выполнен капремонт помещений первого этажа главного корпуса № 3 (детское отделение и кабинет компьютерной томографии), приобретен компьютерный томограф, а также сделан капитальный ремонт психиатрического отделения в корпусе № 4.

В настоящее время по инициативе ООО «УК ПОЛЮС» стартовал капитальный ремонт второго и третьего этажей главного корпуса № 3 (хирургическое и терапевтическое отделения) на сумму более 144 млн рублей. Ремонта такого масштаба в больнице не производилось ни разу с момента её постройки в 1952 году. Представители подрядной организации работают оперативно и качественно. Уже проведены основные демонтажные работы. На время ремонта терапевтические и хирургические койки развернули в другом корпусе больницы.

Этажи, на которых располагаются терапевтические и хирургические отделения, будут отремонтированы капитально. Подрядчик заменит системы водоснабжения, вентиляции, канализации, энергообеспечения и слаботочные системы. Кроме того, предстоит перестелить покрытие пола, сделать новую кровлю и другие виды строительно-монтажных работ.

В Шелехове после капремонта отрыли Центральную библиотеку и центр творчества «Родники».

В городе Шелехове после капитального ремонта открыли Центральную библиотеку и центр творчества «Родники», которые входит в состав Межпоселенческого центра культурного развития. В здании, которое они занимают, работы провели по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2024-2030 годы. На это выделили более 36 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Капитальный ремонт здания, построенного более 45 лет назад, успешно завершен. Это событие стало настоящим праздником для всех жителей города, ведь обновленные помещения открыли новую главу в истории культурного центра. В нем созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, проведения мероприятий и просто комфортного и уютного чтения.

Специалисты отремонтировали подвальные помещения, потолки и полы, заменили системы электро- и водоснабжения, окрасили стены, установили межкомнатные двери, новую мебель, смонтировали системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Библиотека сможет принимать, в том числе, посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В Жигалово открыли современное здание муниципального архива.

Муниципальный архив Жигаловского муниципального округа с апреля 2026 года работает в новом специализированном помещении площадью 205 кв. м в посёлке Жигалово. Здание построено на средства местного бюджета — более 20 млн рублей. Новое помещение полностью соответствует требованиям архивного законодательства: здесь созданы условия для надёжного хранения документов и комфортной работы сотрудников. В архиве предусмотрены: современный читальный зал для посетителей, специальная зона для адаптации и реставрации документов, резервный электрогенератор, который гарантирует бесперебойную работу архива даже при отключениях электроэнергии.В архивном отделе Жигаловского муниципального округа числится 22 060 единиц хранения. До последнего времени архив располагался в приспособленном, кирпичном, 2-х этажном здании, в котором еще работает несколько организаций, общая площадь помещений архивного отдела составляла 72 кв. м, из них архивохранилища занимали 39 кв. м и загружены они были на 100%.

В Черемхово построен дом для переселения граждан из аварийного жилья.

В Черемхово подрядчик возвёл дом на 47 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Программа реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». После сдачи данного дома будет расселено 2,31 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, это 47 семей, 95 человек. Финансирование строительства составило почти 234 млн рублей. В целом по программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Черемхово подлежало расселению 34,15 тыс. кв. м, 1424 человека или 664 семьи. Большая часть уже расселена, после завершения строительства дома и переезда 47 семей в новые квартиры программы будет выполнена.

О других новых социальных учреждениях Приангарья можно прочитать в обзорах:

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 2)

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 3)

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 4)

— В Приангарье развивается социальная инфраструктура (часть 5)