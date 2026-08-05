Демиховский завод сертифицировал дизель-поезд ДП2Д для неэлектрифицированных линий
Новый подвижной состав ТМХ предназначен для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных линиях. Он формируется из тепловоза ТЭП70БС, который производит Коломенский завод, и от двух до шести пассажирских вагонов, выпускаемых в Демихове. Такая компоновка позволяет адаптировать поезд под любой пассажиропоток.
Конструкционная скорость состава — 120 км/ч, срок службы — 32 года. В зависимости от числа вагонов в поезде предусмотрено от 162 до 636 сидячих мест. В головных вагонах оборудовано по два места для пассажиров на креслах-колясках, работает экологически чистый туалетный комплекс.
Управляет дизель-поездом одна локомотивная бригада — функции вождения и контроля состояния дублированы в кабинах тепловоза и головного вагона. В салонах установлены эргономичные сиденья с USB-розетками типов A и C для зарядки мобильных устройств. Тонированные стеклопакеты и система кондиционирования создают микроклимат в вагонах. Информация о маршруте транслируется на LCD-табло, предусмотрена установка креплений для велосипедов.
Подвижной состав прошёл комплекс испытаний, включая опытный пробег в 5000 км и проверку в реальных условиях на участке Санкт-Петербург — Сортавала. В июне приёмочная комиссия присвоила документации на дизель-поезд литеру О1, рассказали в ТМХ. Затем специалисты Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте провели анализ состояния производства на Коломенском и Демиховском заводах, проверили конструкторскую документацию, технологию изготовления и результаты испытаний. По итогам Демиховский машиностроительный завод получил сертификат соответствия требованиям ТР ТС 001/2011, который разрешает эксплуатацию поезда в России и других странах Евразийского экономического союза.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Запас хода трехвагонного поезда составит 487 километров на водороде и&...два головных и один промежуточный вагоны, бустерная секция) вариантах.
- ЦППК запустила на МЦД-4 четвертую «Иволгу 4.0», сообщает п...мещает свыше 2,5 тысячи пассажиров одновременно, отметили в ведомстве.
- В столице Республики Беларусь состоялось торжественное открытие нового...ста, стеклоочистители, а также бортовая система безопасности движения.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0