Новый подвижной состав ТМХ предназначен для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных линиях. Он формируется из тепловоза ТЭП70БС, который производит Коломенский завод, и от двух до шести пассажирских вагонов, выпускаемых в Демихове. Такая компоновка позволяет адаптировать поезд под любой пассажиропоток.

Конструкционная скорость состава — 120 км/ч, срок службы — 32 года. В зависимости от числа вагонов в поезде предусмотрено от 162 до 636 сидячих мест. В головных вагонах оборудовано по два места для пассажиров на креслах-колясках, работает экологически чистый туалетный комплекс.

Управляет дизель-поездом одна локомотивная бригада — функции вождения и контроля состояния дублированы в кабинах тепловоза и головного вагона. В салонах установлены эргономичные сиденья с USB-розетками типов A и C для зарядки мобильных устройств. Тонированные стеклопакеты и система кондиционирования создают микроклимат в вагонах. Информация о маршруте транслируется на LCD-табло, предусмотрена установка креплений для велосипедов.

Подвижной состав прошёл комплекс испытаний, включая опытный пробег в 5000 км и проверку в реальных условиях на участке Санкт-Петербург — Сортавала. В июне приёмочная комиссия присвоила документации на дизель-поезд литеру О1, рассказали в ТМХ. Затем специалисты Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте провели анализ состояния производства на Коломенском и Демиховском заводах, проверили конструкторскую документацию, технологию изготовления и результаты испытаний. По итогам Демиховский машиностроительный завод получил сертификат соответствия требованиям ТР ТС 001/2011, который разрешает эксплуатацию поезда в России и других странах Евразийского экономического союза.