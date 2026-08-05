MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 85
Bionysheva_Elena Медучреждения

В Дедовичском филиале Порховской больницы открылась обновлённая женская консультация

В её структуре — кабинет врача акушера-гинеколога, смотровой кабинет, кабинет УЗИ и манипуляционная. Учреждение оснащено современными ультразвуковыми сканерами и аппаратом КТГ для мониторинга состояния плода. В зоне ожидания транслируются ролики о здоровом образе жизни платформы Минздрава РФ «Так здорово».

Как рассказали в администрации Псковской области, модернизация стала возможна благодаря национальному проекту «Семья». Особое внимание в женской консультации уделяется профилактике репродуктивного здоровья и предупреждению прерывания беременности, отметила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Новые условия, созданные в отделении, нравятся и пациентам, и сотрудникам больницы.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: pskov.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт