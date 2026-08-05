В Дедовичском филиале Порховской больницы открылась обновлённая женская консультация
В её структуре — кабинет врача акушера-гинеколога, смотровой кабинет, кабинет УЗИ и манипуляционная. Учреждение оснащено современными ультразвуковыми сканерами и аппаратом КТГ для мониторинга состояния плода. В зоне ожидания транслируются ролики о здоровом образе жизни платформы Минздрава РФ «Так здорово».
Как рассказали в администрации Псковской области, модернизация стала возможна благодаря национальному проекту «Семья». Особое внимание в женской консультации уделяется профилактике репродуктивного здоровья и предупреждению прерывания беременности, отметила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Новые условия, созданные в отделении, нравятся и пациентам, и сотрудникам больницы.
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