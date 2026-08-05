Коломенский завод подтвердил российское происхождение двух моделей локомотивов
Две модели, выпускаемые Коломенским заводом, — тепловоз ТЭП70БС и электровоз ЭП2К — пополнили Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Вместе с ними в перечень включили тепловоз четвёртого исполнения, который предназначен для работы в составе дизель-поезда ДП2Д. Запись в реестре удостоверяет, что локомотивы и их ключевые компоненты производятся в России.
ТЭП70БС выдаёт 2942 кВт (4000 л.с.) на секцию. В конструкцию заложена двухпроводная система питания вагонов и возможность работы по системе двух единиц. Спарка из двух таких машин даёт 1200 кВт энергоснабжения — этого хватает для вождения состава из 20 двухэтажных вагонов. Модификация для ДП2Д недавно получила сертификат ТР ТС 001/2011.
ЭП2К — первый российский серийный пассажирский электровоз на постоянном токе. Его выпускают уже больше 15 лет. Машины этой серии трудятся на Западно-Сибирской, Октябрьской, Московской и Куйбышевской дорогах. Именно они водят «Красную стрелу», «Две столицы», «Мегаполис», «Гранд Экспресс» и двухэтажные составы, включая «Аврору» между Москвой и Петербургом.
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