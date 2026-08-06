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2 дня назад 1878
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Bionysheva_Elena Фотофакты

Защиту для реактора весом 97 тонн установили на четвёртом энергоблоке ЛАЭС-2

© atommedia.online

На площадке строящегося энергоблока № 4 Ленинградской АЭС-2 установили первый ярус внутренней защитной оболочки — стальной элемент весом 97 тонн. Это часть пассивной системы безопасности, которая в случае аварии должна удерживать радиоактивные материалы внутри реакторного здания.

Конструкцию поднимали тяжёлым гусеничным краном, сама операция заняла около семи часов. Но готовились к ней несколько месяцев: элементы изготавливали на стапеле, наносили защитное покрытие, собирали, сваривали и проверяли качество. После установки геодезисты подтвердили точность монтажа.

«Гермооблицовка — это только первый этап в создании внутренней защитной оболочки. Мы приступили к изготовлению марок ВЗО для второго яруса, который также планируем смонтировать в текущем году. Затем, шаг за шагом стальная конструкция будет подниматься выше и дорастет до верхней отметки купола. В результате мы замкнем контур еще и сверху, создав герметичный объем. Дополнительно со своей внешней стороны гермооблицовка обрастет мощными стенами из арматуры и специального бетона, которые будут усилены стальными канатами. Такая оболочка будет надежно выполнять свою локализующую функцию при любых условиях развития событий в здании реактора», — рассказал директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «Концерн Титан-2» Константин Худяков.

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Источник: atommedia.online

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