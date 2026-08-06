В Санкт-Петербургском морском рыбопромышленном колледже (филиал Калининградского государственного технического университета) введен в эксплуатацию новый учебно-тренажерный комплекс. Его основа — тренажер машинного отделения ERS TECHCORE, созданный компанией ЭМЦТ («Эволюция морских цифровых технологий»).

Теперь будущие судовые механики, рефмеханики, мотористы и электрики смогут оттачивать свои профессиональные навыки в обстановке, максимально приближенной к реальной работе на борту. Комплекс включает 10 рабочих мест, объединенных в локальную сеть, что позволяет моделировать командное взаимодействие в машинном отделении.

Тренажер учит разбираться в мнемосхемах, управлять пропульсивной установкой в ручном и автоматическом режимах, настраивать ПИД-регуляторы, искать неисправности оборудования и грамотно действовать в аварийных ситуациях. Отдельное внимание уделено управлению ресурсами машинного отделения и оценке рисков во время несения вахты.

В отличие от стандартных решений, этот комплекс оснащен полноразмерной высоковольтной ячейкой. Студенты будут учиться работать с оборудованием высокого напряжения без малейшего риска для жизни и дорогостоящей техники. Реалистичность обучения обеспечивает 3D-визуализация. Она детально воспроизводит все трубопроводы, насосы и клапаны, позволяя управлять механизмами как с виртуальных пультов, так и с местных постов. На каждом из десяти рабочих мест установлены индивидуальные пульты управления и средства контроля параметров судовых систем. Кроме того, тренажер имитирует работу автоматизированных систем управления судном и его отдельными агрегатами.

Особое внимание в тренажере уделено современным экологичным решениям на фоне ужесточения требований Международной морской организации (ИМО) к судовым двигательным установкам. В составе комплекса реализованы модели дизель-электрического танкера-газовоза с двухтопливной системой (Dual Fuel Diesel Electric ship) и траулера с гибридной пропульсивной установкой (Hybrid Drive Trawler).

«Мы видим, как быстро меняются требования к подготовке морских специалистов. Сегодня стратегия ИМО по снижению выбросов парниковых газов напрямую влияет на то, какие суда строят и как ими управляют. Новые судовые двигательные установки, сложные системы управления, жесткие нормы топливной эффективности и экологичности — все это, безусловно, меняет и работу судомеханика. Выпускник, который освоил такие сценарии еще в колледже, приходит на борт не с абстрактной теорией, а с практическими навыками безопасной эксплуатации современных судовых систем. Именно таких специалистов сегодня ждут в отрасли», — отметил руководитель направления технологических тренажеров компании ЭМЦТ Валерий Тихонов.

Симулятор полностью соответствует актуальным международным стандартам: конвенциям ПДНВ-95, BWMC (контроль судовых балластных вод) и MARPOL (предотвращение загрязнения с судов), а также Полярному кодексу для работы во льдах. В комплект поставки вошли признанные крупнейшими судоходными компаниями «Модельные курсы 2.07». 36 готовых тем с проработанными упражнениями станут основой для сертифицированного обучения и проверки знаний судомехаников по работе как с традиционным конвенционным, так и с высоковольтным оборудованием.

Программная часть комплекса полностью российская. Разработанное командой «Эволюции» ПО имеет свидетельство о государственной регистрации и включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры. Это обеспечивает технологическую независимость учебного процесса и упрощает техническую поддержку со стороны разработчика.