COMETAL вывел изготовление опытных образцов в отдельный бизнес-процесс. Это новый этап работы с заказчиками перед запуском серийных поставок, который позволяет снизить риски, ускорить согласование продукции и избежать ошибок на старте.

Раньше изготовление образцов было штучной историей, каждый случай прорабатывался вручную. Сейчас компания одновременно ведет работу по 20 образцам для разных заказчиков — от машиностроительных предприятий до компаний агропромышленного сектора. Это стало возможным благодаря системному подходу к управлению такими заказами и вовлеченности технической дирекции на всех этапах — от разработки чертежей до приемки готового изделия.

Необходимость в образцах возникает в нескольких случаях. Во-первых, при серийных поставках образец служит гарантией качества для заказчика и подтверждением, что исполнитель правильно понял задание. Во-вторых, когда у заказчика есть только техническое задание или эскиз, но нет чертежей, образец помогает визуализировать изделие и исключить неоднозначность. В-третьих, когда у разных исполнителей разные технологические возможности, образец позволяет согласовать нюансы и показать заказчику готовый результат.

«Мы постоянно расширяем компетенции, чтобы быть для клиента не просто поставщиком, а полноценным партнером, — отмечает Иван Антимонов, генеральный директор COMETAL. — Изготовление опытных образцов — логичный шаг в этом направлении. Наша команда повышает квалификацию, перестраивает внутренние процессы и берет на себя больше ответственности на всех этапах. Сегодня мы управляем десятками таких проектов параллельно. В ближайшее время на платформе появится отдельный функционал по управлению образцами — от техзадания до приемки».

«Раньше мы ограничивались одной задачей: пришла заявка — выдали коммерческое предложение, — рассказывает Александр Слёзка, технический эксперт по общему машиностроению COMETAL. — Сейчас мы перестроили работу: специалист участвует и в продаже, и в закупке, и в разработке документации. Мы стали меньше делить работу на узкие участки и больше вовлекаться в проект на всех этапах. Вместо того чтобы наращивать штат, мы пересмотрели процессы внутри технической дирекции и наладили плотное взаимодействие с отделом продаж и отделом по работе с партнерами. Это позволило нам сократить внутренние издержки, более глубоко прорабатывать потребности заказчика и выйти на системную работу с образцами».

Таким образом COMETAL сопровождает клиента на всех этапах: от идеи до готового изделия и серийных поставок. Это повышает доверие партнеров, сокращает время на запуск производства и делает процесс прозрачным для всех участников. Заказчик получает возможность не просто обсуждать абстрактную идею, а увидеть реальное изделие, понять, подходит ли оно ему, и принять взвешенное решение до запуска серии.