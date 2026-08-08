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Великоросс Видеоблог

Как изменился Киров за 15 лет? Большой обзор

00:00 Таблетка для памяти

01:09 Город

02:45 Реставрация имперской Вятки

05:58 Реставрация советского Кирова

09:12 Парки, скверы и набережные

12:29 Соцобъекты (образов., зравохр., спорт)

17:16 ТРЦ, гостиницы и др. 18:20 Жилые комплексы

21:29 Транспортная инфраструктура

22:39 Частный сектор

23:24 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»

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