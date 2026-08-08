Как изменился Киров за 15 лет? Большой обзор
00:00 Таблетка для памяти
01:09 Город
02:45 Реставрация имперской Вятки
05:58 Реставрация советского Кирова
09:12 Парки, скверы и набережные
12:29 Соцобъекты (образов., зравохр., спорт)
17:16 ТРЦ, гостиницы и др. 18:20 Жилые комплексы
21:29 Транспортная инфраструктура
22:39 Частный сектор
23:24 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет»
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