Новое дошкольное учреждение заработало в районе Выхино-Жулебино по адресу: улица Сормовская, 17а. Трёхэтажное здание рассчитано на 300 детей. Здесь оборудованы 12 групповых помещений, физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок. Каждый этаж выполнен в своём цветовом решении, интерьеры дополнены графическими изображениями птиц, рассказали в Правительстве Москвы.

На прилегающей территории обустроены игровые зоны для каждой группы и две спортивные площадки. Строительство велось по Адресной инвестиционной программе Москвы.

С 2011 года в районе Выхино-Жулебино появились три детских сада, блок начальных классов, детский досуговый центр и два спортивных комплекса. Новый сад продолжает эту линию и соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».