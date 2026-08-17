На плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» в Певеке доставили свежее ядерное топливо. Оно предназначено для реакторной установки № 1 и изготовлено на «Машиностроительном заводе» в Электростали (входит в Топливный дивизион «Росатома»). Перед отправкой топливные кассеты прошли все необходимые проверки и получили сертификат Российского морского регистра судоходства, рассказали в Росатом.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» — единственная в мире действующая плавучая АЭС. В её составе две реакторные установки КЛТ-40С «ледокольного» типа. Их особенность в том, что топливо меняется не частично, как на обычных наземных станциях, а полностью, один раз в несколько лет. Первая замена топлива прошла на реакторе № 1 в конце 2023 года, на реакторе № 2 — в 2024-м. Это означало, что электростанция штатно отработала полный топливный цикл. На втором реакторе перегрузка запланирована на 2027 год.

ПАТЭС была подключена к сети в декабре 2019 года и введена в промышленную эксплуатацию в мае 2020-го. Станция обеспечивает электроэнергией Певек (население — чуть более 4 тысяч человек) и промышленные объекты, при этом её мощности достаточно для города до 100 тысяч жителей. Основные задачи — замещение устаревающих мощностей Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, а также питание горнодобывающих предприятий в западной части Чукотки. В 2023 году была введена ЛЭП длиной 490 км, связавшая Певек и Билибино.

В перспективе на базе реакторов РИТМ планируется строительство новых плавучих энергоблоков для энергоснабжения изолированных регионов и крупных промышленных проектов. Интерес к таким решениям проявляют и зарубежные страны.