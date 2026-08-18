После Великой Отечественной войны Донецкий энергозавод (ДЭЗ) стал одним из предприятий, с которых начиналось восстановление промышленности Донбасса. Десятилетиями его продукция поставлялась на предприятия всех угольных бассейнов Советского Союза. Сегодня эта промышленная площадка открыта для новых инвестиционных проектов. Инвесторам предлагается имущественный комплекс площадью более 10 гектаров в центральной части Донецка.

Предложение для инвесторов представила Корпорация развития Донбасса. Объект расположен в Куйбышевском районе Донецка неподалеку от центра города. Предприятие отличает мощная производственная база, которая формировалась десятилетиями. Комплекс включает цеха, склады, административные здания и линейные объекты, трансформаторные подстанции. Технических проблем с подключением инженерных коммуникаций не будет.

Донецкий энергозавод заработал в 1945 году. Специализируется на производстве, ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования для горно-шахтной, добывающей промышленности и строительства. В номенклатуре продукции — электропусковая аппаратура, асинхронные взрывозащищенные электродвигатели, трансформаторные подстанции. Попадал под удары ВСУ. © lug-info.ru

Предприятие уже заинтересовало инвесторов. Например, в 2023 году компания ЗЭТ «Спутник» предложила производить на ДЭЗ трамваи, троллейбусы и электробусы. В феврале этого года поступило предложение устроить на ДЭЗ машиностроительный завод для выпуска высокопрочных цепей и горно-шахтного оборудования.