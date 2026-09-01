«НОВАшкола» открылась на Ямале
На Ямале, в Тарко-Сале, открылась «НОВАшкола», это первый подобный центр в Пуровском районе с инновационными пространствами для обучения детей. Его работу обеспечат почти 200 сотрудников, более половины из которых — педагоги. «НОВАшкола» — инженерно-технологический центр, который объединил школу и Дом детского творчества. Проект рассчитан на обучение 550 детей с 1-го по 9-й классы и станет логическим продолжением детского сада «НОВАТОРиЯ». Трёхэтажное здание площадью более 13 тысяч квадратных метров выполнено в форме трёх лучей, что символизирует «мыс на развилке» — перевод названия города Тарко-Сале с ненецкого языка. Фасад школы оснащён архитектурной подсветкой, имитирующей северное сияние.
Учебный процесс будет ориентирован на углубленное изучение точных наук и раннюю профориентацию. Для этого в центре оборудовали 23 современных класса, агротехнологическую лабораторию, мастерские по робототехнике, искусству, работе с металлом и деревом, гончарную мастерскую. В реализации профильных программ поучаствуют вузы и предприятия-партнёры.
Спортивная инфраструктура включает стадион, площадки для воркаута, три спортзала и первый в городе скалодром. Безопасность учеников обеспечат системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, а все помещения адаптированы для маломобильных посетителей.
Строительство школы стало возможным благодаря поддержке «НОВАтэка», одного из градообразующих предприятий Пуровского района.
Рядом со школой детский сад «Новатория», открывшийся в прошлом декабре.
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