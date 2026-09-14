GS LED начал массовые поставки светодиодов с высокой цветопередачей для VARTON

GS LED (входит в холдинг GS Group) расширяет сотрудничество с производителем светотехнического оборудования VARTON . Компания отгрузила партнеру первую массовую партию светодиодов с высоким индексом цветопередачи CRI 90+. Новая партия предназначена для светотехнического оборудования, которое будет использоваться в образовательных и медицинских учреждениях, общественных пространствах и на других объектах с повышенными требованиями к качеству освещения и энергоэффективности.

Высокая цветопередача помогает сохранить естественное восприятие оттенков при искусственном освещении. Для этого применяется индекс CRI: чем выше его значение, тем точнее свет передает цвета окружающих предметов. Показатель 90+ особенно важен там, где восприятие цвета имеет практическое значение — например, в учебных классах и медицинских помещениях.

«Для нас принципиально важно, что новый продукт переходит из стадии разработки в массовое применение. Поставка VARTON показывает, что российский светодиод способен отвечать требованиям крупных производителей светотехники не только по происхождению компонента, но и по его техническим характеристикам, стабильности и возможности серийных поставок»,

— отметил исполнительный директор GS LED Андрей Мартынов.

Сотрудничество GS LED и VARTON продолжается уже пять лет, а общее количество поставленных светодиодов превысило 5 миллионов штук. В 2024 году компоненты GS LED, например, вошли в состав серии парковых светильников IONIK.

«Мы расширяем использование российских компонентов в нашей продукции. Однако локализация имеет смысл только тогда, когда отечественные компоненты обеспечивают требуемые характеристики конечного продукта. Новая линейка GS LED позволяет решать эту задачу на российской компонентной базе, обеспечивая не только точность цветопередачи, но и более высокую энергоэффективность по сравнению с другими аналогами»,

— прокомментировал исполнительный директор VARTON Сергей Мордавченков.

Светодиоды GS LED разрабатываются собственным R&D-центром и производятся на предприятиях инновационного кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области. Напомним, что в августе этого года предприятие первым среди российских производителей внесло светодиоды GS LED в Реестр российской промышленной продукции по новым требованиям ПП № 719.

✅ Партнерство GS LED и VARTON показывает, как российские разработчики компонентов и производители готового оборудования совместно расширяют возможности отечественного рынка. Такое сотрудничество становится важной частью развития светотехнической отрасли — от производства комплектующих до готовых решений.

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