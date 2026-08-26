Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) завершила очередной проект по оснащению морских учебных заведений. Этим летом на 1-й площадке Морской технической академии имени адмирала Д.Н.Сенявина на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге установлен навигационный тренажерный комплекс по управлению и маневрированию судном NAVIGATOR PRO 6000.

Навигационный тренажерный комплекс NAVIGATOR PRO 6000 отвечает требованиям Конвенции ПДНВ-78 с поправками и модельных курсов ИМО (Международная морская организация), а также соответствует типовым программам подготовки судоводителей Министерства транспорта России. Система воспроизводит основные рабочие процессы на навигационном мостике и дает возможность отрабатывать действия судоводителя в различных эксплуатационных и нештатных ситуациях. В ходе занятий курсанты могут тренироваться в управлении судном, выполнении маневров различной сложности, планировании перехода и использовании бортовых навигационных систем.

Тренажер позволяет моделировать широкий спектр сценариев: плавание в условиях интенсивного судоходства и ограниченной видимости, выполнение якорных и швартовых операций, проведение поисково-спасательных работ, а также реагирование на внезапные отказы судового оборудования. Это дает возможность отрабатывать не только отдельные навыки, но и комплексное принятие решений в условиях, приближенных к реальной работе на судне.

В состав поставки вошли пять независимых рабочих мест обучаемых. Каждое из них оборудовано отдельным каналом визуализации и оснащено универсальной консолью с имитаторами РЛС, САРП, ЭКНИС и коннинг-дисплея. Аппаратно-программный комплекс поддерживает проведение практических занятий для нескольких обучающихся одновременно в единой моделируемой навигационной обстановке. Тренажер может использоваться для подготовки, переподготовки и оценки компетенций судоводителей.

Программное обеспечение NAVIGATOR PRO 6000 имеет действующее свидетельство об одобрении типа, выданное Федеральным агентством морского и речного транспорта (ФАМРФ) и включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Оснащение Морской технической академии в Санкт-Петербурге — ещё один шаг „Эволюции“ в подготовке морских учебных заведений к новому учебному году. Современный тренажер, соответствующий требованиям ПДНВ и ИМО, позволяет курсантами системно отрабатывать навыки судовождения, маневрирования и принятия решений в различных навигационных ситуациях», — отметил Владимир Пономарев, директор по развитию компании ЭМЦТ.

Поставленный комплекс полностью смонтирован и готов к началу учебного процесса. Уже с 1 сентября курсанты смогут приступить к практическим занятиям на новых тренажерах.