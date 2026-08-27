В Москве открылась новая поликлиника
В Москве открыли новую поликлинику на Октябрьском проспекте в Троицке
Четырехэтажное здание пропускной способностью на 1,2 тыс. посещений в смену и общей площадью более 13,3 тыс. кв. м возведено по индивидуальному проекту.
Новая поликлиника представляет собой многопрофильный медицинский центр, в котором пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи: от профилактических осмотров и вакцинации до сложных диагностических исследований и восстановительного лечения. Прием ведут специалисты всех основных специальностей, работают женская консультация, травмпункт и аптечный пункт.
Расположение лечебных и административных помещений соответствует московскому стандарту, кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Территория поликлиники благоустроена.
При возведении здания применялись префаб-технологии, позволившие оптимизировать сроки строительства и повысить качество работ.
Такой поликлиники в Троицке никогда не было. Много раз писали письма, обращения, чтобы построили хорошую поликлинику, потому что здесь население большое. Сам Троицк — замечательный город. Здесь половины врачей не было, оборудования не было в достаточном количестве. Сейчас все есть: КТ, МРТ, рентген, флюорограф и стоматологический кабинет и врачи всех практически направлений. Так что никуда ездить не надо — все здесь рядышком.
С 2020 по 2025 года правительством Москвы была реализована модернизация амбулаторного звена. В ходе реализации программы была проведена реконструкция 335 зданий городских поликлиник общей площадью более 1,5 млн кв. м. В планах — строительство к 2030 году еще около 20 поликлиник.
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