В промышленно‑логистическом парке «Восточный» запущен в эксплуатацию контейнерный терминал «Восточные Ворота». Терминал «Восточные ворота» — это инфраструктурный проект нового поколения, который позволит создать современную производственную базу, отвечающую требованиям российских и международных грузоотправителей.Проектная мощность терминала — 150 000 ДФЭ в год к 2028 году, что существенно повысит пропускную способность Новосибирского транспортного узла и укрепит его позиции как транзитного и распределительного центра в России и Евразии. Объём инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей.

Комплекс расположен в 1,5 км от Северного обхода Новосибирска, рядом с железнодорожной станцией Иня-Восточная, полностью интегрирован с федеральной транспортной системой, что позволяет терминалу стать ключевым логистическим узлом Сибири.Терминал «Восточные ворота» призван оказывать целый комплекс современных логистических услуг — в их числе обработка и перевалка контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складская обработка, таможенное оформление, сервис и техническое сопровождение контейнерного парка, включая инновационные танк-контейнеры.Реализация проекта позволит создать до 150 высокотехнологичных рабочих мест с перспективой роста занятости за счёт расширения терминала и притока новых резидентов ПЛП «Восточный».Проект поддерживается Правительством Новосибирской области как якорный инвестиционный проект и включён в перечень приоритетных объектов развития региона.

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