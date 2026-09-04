MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 317
termometrix Медучреждения

В Московской области открылась новая поликлиника

В Королеве начал работу крупный медицинский объект. По расчетам, новая пятиэтажная поликлиника на улице Циолковского может принять до тысячи посетителей в день.

Внутри поликлиники — полностью новая инфраструктура: от отделки и инженерных систем до современной медицинской техники. В арсенале врачей есть компьютерный и магнитно‑резонансный томографы, рентген‑аппараты, флюорограф, маммограф, оборудование для УЗИ, эндоскопических исследований и функциональной диагностики. Такой набор техники позволяет проводить широкий спектр обследований, не направляя пациентов в другие медучреждения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tass.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт