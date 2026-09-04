В Московской области открылась новая поликлиника
В Королеве начал работу крупный медицинский объект. По расчетам, новая пятиэтажная поликлиника на улице Циолковского может принять до тысячи посетителей в день.
Внутри поликлиники — полностью новая инфраструктура: от отделки и инженерных систем до современной медицинской техники. В арсенале врачей есть компьютерный и магнитно‑резонансный томографы, рентген‑аппараты, флюорограф, маммограф, оборудование для УЗИ, эндоскопических исследований и функциональной диагностики. Такой набор техники позволяет проводить широкий спектр обследований, не направляя пациентов в другие медучреждения.
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