MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 321
Виктор Попович Дорожное строительство

В Беловодском округе ЛНР восстановили 15 км трассы

В Беловодском округе ЛНР завершили восстановление 15-километрового участка дороги, который связывает

отдаленные населенные пункты Литвиновку и Парневое с региональной автомагистралью.

© s14.stc.yc.kpcdn.net

Дорогу построили давно, и с тех пор капитальных работ здесь не проводили. Когда подрядчик только приступил к ремонту, участок местами больше напоминал грунтовку.

Теперь дорогу полностью обновили: восстановили изношенные слои и усилили основание. Также нанесли новую разметку, установили дорожные знаки и укрепили обочины.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.lugansk.kp.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт