В Беловодском округе ЛНР восстановили 15 км трассы
В Беловодском округе ЛНР завершили восстановление 15-километрового участка дороги, который связывает
отдаленные населенные пункты Литвиновку и Парневое с региональной автомагистралью.
Дорогу построили давно, и с тех пор капитальных работ здесь не проводили. Когда подрядчик только приступил к ремонту, участок местами больше напоминал грунтовку.
Теперь дорогу полностью обновили: восстановили изношенные слои и усилили основание. Также нанесли новую разметку, установили дорожные знаки и укрепили обочины.
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