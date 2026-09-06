Земснаряды поддерживают судоходство и гидротехническое строительство там, где требуется выемка и перемещение донного грунта. Новый Ц500Д способен работать на глубине до 12 метров и после испытаний будет готов к инфраструктурным проектам.

5 сентября 2026 года на АО «Хабаровский судостроительный завод» состоялся торжественный спуск на воду земснаряда проекта Ц500Д (строительный № 168). Судно собрано в эллинге завода специалистами Цимлянского судомеханического завода совместно с судостроителями ХСЗ. Работы на стапеле велись с 20 августа по 1 сентября 2026 года. Земснаряд получил имя Героя России Вячеслава Макарова.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачёва, генеральный директор АО «ХСЗ» Дмитрий Астафьев, начальник сервисной службы АО «ЦМСЗ» Сергей Гришин и другие официальные лица.

После спуска земснаряд пройдет швартовные испытания в соответствии с утвержденным графиком. Новое судно станет надежным инструментом для реализации инфраструктурных и гидротехнических проектов, сообщает Хабаровский судостроительный завод.

Судно предназначено для разработки, транспортировки и укладки грунта при строительстве земляных инженерных сооружений, добыче строительных материалов, а также для выполнения дноуглубительных работ.

«Хабаровский судостроительный завод активно берет серьезные для нашего региона заказы. Накануне спустили на воду новый земснаряд — специальное судно технического флота для выемки грунта со дна водоемов. Спасибо нашим корабелам с ХСЗ и коллегам из Цимлянского — они собрали и подготовили судно досрочно, меньше чем за 4 месяца. Земснаряду присвоили имя полковника Вячеслава Макарова. Человека, который прошел огонь Сирии и с первых дней встал на защиту Родины в 2022-м. Был начальником штаба 57-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады ВВО. Он отдал жизнь за нас в мае 2023-го. Указом Президента удостоен высшей награды — Золотой Звезды Героя. В церемонии приняла участие мама Героя России, Зоя Алексеевна Макарова. Низкий ей поклон за сына. У корабелов есть красивая традиция: при спуске судна на воду его провожает „крестная мать“. Это символизирует начало жизни судна и его переход на воду. Хранительницей судна „Вячеслав Макаров“ стала супруга Героя России — Валентина. Впереди заводские испытания. Уверен, судно их пройдет достойно», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Основные характеристики судна:

длина — 33 м;

ширина — 9,26 м;

высота борта — 1,75 м;

осадка — 0,94 м;

расчетная глубина разработки грунта — до 12 м.