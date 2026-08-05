На Хабаровском судостроительном заводе заложили два дебаркадера проекта Р4200
На Хабаровском судостроительном заводе состоялась церемония закладки секций двух дебаркадеров проекта Р4200. Суда со строительными номерами 1001 и 1002 строятся для АО «Хабаровскводтранс».
Подготовительные работы к строительству начались сразу после подписания контракта в мае 2026 года. Закладка прошла при участии представителей правительства Хабаровского края, администрации Хабаровска и руководства предприятия, сообщает пресс-служба Хабаровского судостроительного завода.
Дебаркадерам присвоены имена жителей Хабаровского края — Игоря Демина, кавалера ордена Мужества и участника специальной военной операции, а также Василия Жарова, Героя Социалистического Труда и бывшего бригадира судовых сборщиков Хабаровского судостроительного завода.
Дебаркадеры проекта Р4200 предназначены для швартовки судов транзитных и местных линий, посадки и высадки пассажиров, а также кратковременного пребывания экипажей проходящих теплоходов. На предприятии отметили, что текущий контракт станет первым из нескольких планируемых, а завод продолжает переговоры с потенциальными заказчиками по новым проектам.
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