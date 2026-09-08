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Bionysheva_Elena Детские сады и школы

Обзор: В августе 2026 года в России было открыто 13 новых школ и детских садов

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