«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В июле открыто новых — 3, реконструировано — 10. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В челябинском микрорайоне Белый хутор начал работать новый детский сад

В начале июля в детском саду стартовало комплектование. Около 70 детей уже проходят адаптацию. Всего здание рассчитано на 278 мест: это две ясельные группы и десять групп для детей от 3 до 7 лет. Открытие учреждения позволило создать дополнительные места для дошкольников на территории, которая сегодня динамично развивается.

В Ульяновской области обновили восемь школ — с ремонтом и новым оборудованием

В Ульяновской области подвели итоги очередного этапа обновления школьных зданий. Капитальный ремонт завершился в восьми образовательных учреждениях региона.

Список школ, где работы уже выполнены:

Гимназия № 21 и школа № 49 в Ульяновске· Новоуренская школа Ульяновского района· Патрикеевская школа Базарносызганского района· Школа села Степная Васильевка Мелекесского района· Суруловская, Красносельская и Репьёвская школы Новоспасского района.

В каждой из них приводили в порядок самое проблемное: меняли инженерные сети, ремонтировали кровлю, обновляли пищеблоки, спортзалы и классы, устанавливали современные системы безопасности. Но ремонтом дело не ограничилось. Школы оснастили новым оборудованием — технологическим для столовых, лабораторным для кабинетов физики и биологии, интерактивными досками, а также всем необходимым для занятий технологией и основами безопасности и защиты Родины.

В Москве открылась новая школа

Новый корпус, построенный по индивидуальному проекту, войдет в состав школы № 1238. Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы. Ученики в свою очередь рассказали, что уже успели осмотреть новое здание, просторные светлые помещения, современный интерьер и оснащение школы.

Детский сад и начальная школа открылись в Санкт-Петербурге в ЖК «Цветной город» на Муринской дороге

В жилом комплексе «Цветной город» Красногвардейского района введён в эксплуатацию образовательный комплекс, в котором разместятся детский сад и начальная школа. Объекту присвоен адрес: муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, дом 4, корпус 3, строение 1.

Детский сад и школа будут работать независимо друг от друга: для этого построены рназные входные группы и отдельные функциональные зоны. Прилегающая территория тоже разделена: для учеников школы оборудованы беговые дорожки и футбольное поле, а для малышей из детского сада — зоны игр и отдыха с теневыми навесами. Это позволит детям разных возрастов чувствовать себя комфортно.

В Петербурге открылся детсад с огородом для 240 малышей

В День семьи, любви и верности, состоялось торжественное открытие нового детского сада № 72 Невского района. Трёхэтажное здание, построенное Setl Group, находится по адресу: Архивная улица, д. 8 на территории жилого комплекса «Пульс Премьер». Садик рассчитан на 10 групп, его смогут посещать 240 ребят от 1,5 до 7 лет. Внутри, кроме спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кухня, медицинский кабинет, а также современный бассейн. На прилегающей территории Setl Group благоустроил 2 физкультурные площадки и 10 игровых зон с разнообразным оборудованием — отдельные для каждой возрастной группы. Особенностью территории стал небольшой огород, где ребята вместе с воспитателями смогут ухаживать за посадками и наблюдать за их ростом.

Всего было построено и реконструировано школ и детских садов — 13, среди них новых 5.

— школы — 10 ,из них новых- 2 (реконструировано- 8)

— детских садов — 3, из них новых- 3, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0