В Москве появилось новое производство специальной и форменной одежды, организованное «Ивановской Текстильной Компанией». Изделия рассчитаны на работников самых разных сфер — от тяжелой промышленности до креативных индустрий.

В оснащение площадки вложили около 255 млн рублей. Часть средств — 102,4 млн рублей — компания получила от Фонда развития промышленности на льготных условиях. Еще 51,2 млн рублей гарантий обеспечила Корпорация МСП, а в 2026 году предприятие дополнительно привлекло 300 млн рублей через МСП Банк в рамках программы поддержки малых технологических компаний.

На выделенные деньги закупили роботизированные швейные автоматы, автоматические раскройные системы и линию цифровой печати. Печать использует безопасные пигментные чернила и подходит для плотных тканей, трикотажа, синтетики и мембран.

Компания будет выпускать утепленные рабочие костюмы, состоящие из куртки и полукомбинезона, спортивную одежду, корпоративный мерч, флаги и различные текстильные аксессуары. Среди потенциальных покупателей — предприятия нефтегаза, логистики, торговли, ЖКХ, транспорта, энергетики, медицины, охраны и творческих направлений, рассказали в ФРП.

На предприятии трудятся кандидаты наук, совместно со Сколтехом и РГУ имени А. Н. Косыгина идут разработки технологичной одежды. К концу 2027 года запланировано открытие экспериментальной лаборатории, также продолжится работа с российскими брендами.