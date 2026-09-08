В Березовском запустили производство противопожарных систем «Диалог PRO»
В Свердловской области, в городе Березовском, компания «Эридан» запустила новый производственный корпус. Здесь наладили выпуск противопожарных систем «Диалог PRO», которые применяются на взрывоопасных объектах.
Оборудование востребовано в нефтегазовом секторе, химической промышленности, энергетике, горной добыче и оборонке. В числе заказчиков — «Сибур», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и газотранспортные предприятия «Газпрома». География поставок охватывает всю Россию, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
Система «Диалог PRO» отличается ускоренным обнаружением возгорания: специальный режим «Повышенная готовность» быстрее запускает пожарную автоматику и снижает возможный ущерб. Запатентованные решения позволяют обслуживать технику, не прерывая технологические процессы, что сокращает расходы эксплуатации.
Запуск площадки обошелся в 267 млн рублей. Из них 108 млн рублей предоставили федеральный и свердловский ФРП по программе «Проекты развития». Новый комплекс площадью 2,2 тыс. кв. метров оснащен современным оборудованием.
Благодаря финансированию компания автоматизировала ключевые участки, перевела часть операций с ручного труда на автоматику и отказалась от ряда подрядных работ. Это позволило поднять выпуск с 10 до 24 комплектов в год — мощности выросли в 2,4 раза.
«Сегодня мы производим взрывозащищенное оборудование и системы противопожарной защиты „под ключ“ — начиная с разработки и заканчивая серийным выпуском. Доставляем в любую точку России, ближнего и дальнего зарубежья. За счет займа Фонда развития промышленности мы значительно усилили наши технологические возможности, внедрили новые автоматизированные линии и увеличили объем выпуска продукции. Это дает возможность предлагать российским предприятиям современные системы противопожарной защиты, полностью разработанные и произведенные в нашей стране», — рассказал генеральный директор АО «Эридан» Михаил Чистяков.
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