В Свердловской области, в городе Березовском, компания «Эридан» запустила новый производственный корпус. Здесь наладили выпуск противопожарных систем «Диалог PRO», которые применяются на взрывоопасных объектах.

Оборудование востребовано в нефтегазовом секторе, химической промышленности, энергетике, горной добыче и оборонке. В числе заказчиков — «Сибур», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и газотранспортные предприятия «Газпрома». География поставок охватывает всю Россию, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

Система «Диалог PRO» отличается ускоренным обнаружением возгорания: специальный режим «Повышенная готовность» быстрее запускает пожарную автоматику и снижает возможный ущерб. Запатентованные решения позволяют обслуживать технику, не прерывая технологические процессы, что сокращает расходы эксплуатации.

Запуск площадки обошелся в 267 млн рублей. Из них 108 млн рублей предоставили федеральный и свердловский ФРП по программе «Проекты развития». Новый комплекс площадью 2,2 тыс. кв. метров оснащен современным оборудованием.

Благодаря финансированию компания автоматизировала ключевые участки, перевела часть операций с ручного труда на автоматику и отказалась от ряда подрядных работ. Это позволило поднять выпуск с 10 до 24 комплектов в год — мощности выросли в 2,4 раза.