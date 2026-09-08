Тестировать системы управления для трамваев и метро теперь можно на одной площадке. Компания «ТМХ ТМ» запустила в Санкт-Петербурге Инжиниринговый центр, аналогов которому в России пока нет.

В оснащение вложили около 50 млн рублей. Деньги пошли на стенды, имитирующие работу железнодорожной автоматики, поездных систем, трамвайного оборудования и техники метрополитена.

Специализация центра — беспилотные технологии, цифровизация, автоматизация движения и микропроцессорная централизация. Среди проектов также бортовая аппаратура, диспетчерские комплексы и автоматические двери для станций. Несколько разработок уже получили сертификаты и числятся в реестре Минпромторга.

За счет того, что инженеры, конструкторы и испытатели собраны в одном месте, процесс создания новых продуктов ускоряется: на решение технических задач уйдет на 40% меньше времени, на бумажные согласования — на 10-15%. Снизятся и расходы на опытно-конструкторские работы, отметили в ТМХ.

Полный цикл — от идеи до готового изделия — теперь проходит в одном городе, без сторонних площадок. «ТМХ ТМ» входит в группу «ТМХ Интеллектуальные системы».