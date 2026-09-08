Выпуск дисковых борон «Прометей» на орловском заводе «Труженик» вырос до 96 машин в год. Аграрии используют эту технику для подготовки почвы под посев.

Расширение производства обошлось в 150 млн рублей. Основную часть — 103 млн — выделил федеральный ФРП, еще 11 млн добавил орловский фонд. Средства поступили по программе «Проекты развития».

На эти деньги купили обрабатывающий центр с ЧПУ и шлифовальный станок. Точность обработки деталей выросла, что и позволило увеличить серийный выпуск.

«Главное, что мы смогли сделать благодаря ФРП — убрать из конструкции элементы, требующие постоянного обслуживания. Наша техника работает весь сезон, в зависимости от агрономических задач, без замены деталей. При этом борона не оставляет пропусков — крайние диски регулируются так, что стык между проходами нивелируется. Рабочие стойки проектировались под разные углы наклона дисков таким образом, чтобы почва не разлеталась, а аккуратно смешивалась с измельченными растительными остатками и укладывалась под каток. Работа орудия происходит на высокой скорости — от 12 до 18 км/ч, с целью достижения идеального предпосевного фона после обработки. Невзирая на это, расход топлива остается вполне экономичным», — отметил генеральный директор ООО «Труженик» Александр Ветров.

Инженеры завода продумали геометрию рабочих органов так, чтобы стыки между проходами не оставляли необработанных полос. Почва при работе не разбрасывается, а перемешивается с измельченными остатками растений и ложится под каток. Скорость обработки — от 12 до 18 км/ч, при этом топливо расходуется умеренно.

Борона выполняет сразу несколько операций: рыхлит верхний слой, измельчает пожнивные остатки, провоцирует рост сорняков и прикатывает поверхность, защищая ее от пересыхания. Полного оборота пласта не происходит — это сохраняет плодородие и экономит ресурсы.

Завод работает полностью на отечественном сырье: металлопрокат и комплектующие закупаются у российских поставщиков. Локализация — 100%. Сбыт организован через дилеров в 16 регионах, основная аудитория — хозяйства, выращивающие зерно, бобовые и овощи.