На мощностях «СОЛЛЕРС Производство трансмиссий» налажено серийное производство электромеханических раздаточных коробок для пикапов Sollers ST9 (СТ9).

Новая модель стала развитием базовых версий раздаточных коробок, выпускаемых дочерним предприятием Группы СОЛЛЕРС. Модификация дополнила уже существующую номенклатуру узлов для автомобилей Sollers ST6 (СТ6), ST8 (СТ8), а также для моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и полноприводного «Профи».

Оперативно интегрировать выпуск новых версий раздаточных коробок в текущий технологический процесс удалось благодаря гибкости производственной линии и возможности быстрой переналадки оборудования.Конструктивно раздаточная коробка Sollers ST9 (СТ9) отличается от версий для ST6 (СТ6) и ST8 (СТ8) передним картером, первичным валом и рядом сопутствующих комплектующих.

Напомним, серийное производство раздаточных коробок стартовало в Заволжье в 2025 году при поддержке Фонда развития промышленности. В рамках проекта локализованы операции по литью и механической обработке картеров, сборка и испытания агрегатов. Общая сумма инвестиций составила более 350 млн рублей, которые были профинансированы с привлечением льготного займа ФРП.