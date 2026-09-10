В Саткинском округе открыли две поликлиники для 14 тысяч жителей

Новые учреждения расширяют доступ к первичной медицинской помощи в Сатке и Бердяуше; обе поликлиники получили современное оснащение, а одна уже полностью укомплектована врачами.

В Саткинском муниципальном округе открыли две новые поликлиники. Их построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба регионального Минздрава. На строительство и оснащение направили более 220 млн рублей.

Поликлиника в поселке Западном получила лицензию на широкий спектр медицинской деятельности и уже принимает пациентов. На строительство и оснащение выделили 113 миллионов рублей. К поликлинике прикреплено около 10 тысяч человек, из них более 2 тысяч — дети. Прием ведут терапевт и педиатры.

Педиатрическим отделением заведует Наталья Платонова. Она переехала в Саткинский округ из Челябинска 12 лет назад по программе «Земский доктор». Дети ее обожают и с радостью приходят на прием.

Вторая поликлиника открылась в поселке Бердяуш. На нее направили 110 миллионов рублей. Учреждение работает с марта. К нему прикреплено более 4 тысяч человек, включая около тысячи детей. Здесь организованы два терапевтических участка и один педиатрический. Штат укомплектован полностью — 12 сотрудников, среди них терапевт, педиатр, зубной врач, акушерка, фельдшеры и медсестры.

Источник: автор фото — Светлана Перфильева, газета «Саткинский рабочий»

https://www.1ob...ye-polikliniki/