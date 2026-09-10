В Туле начал работу центр протезирования для ветеранов СВО

Филиал полного цикла объединяет изготовление индивидуальных протезов, реабилитацию и обучение ходьбе для жителей четырёх регионов; собственный цех рассчитан на 700 изделий в год.

В Туле открылся Центр высокотехнологичного протезирования — девятый филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО Госкорпорации Ростех) в регионах. Проект реализовали Ростех и фонд «Защитники Отечества» при поддержке правительства Тульской области.

Центр работает по полному циклу: от консультации и изготовления индивидуальных протезов, включая модели с микропроцессорным управлением, до комплексной реабилитации. Помощь здесь смогут получать жители Тульской, Рязанской, Орловской и Калужской областей, в том числе участники СВО.

Площадь филиала превышает 1,4 тыс. кв. метров. Здесь открыт собственный производственный цех мощностью 700 изделий в год, установлено медицинское, реабилитационное и технологическое оборудование. Общий объём инвестиций в проект — около 400 млн рублей. В центре работают травматологи-ортопеды, реабилитологи, психологи и техники-протезисты, подготовленные ЦИТО по собственной образовательной программе. Для пациентов оборудованы залы обучения ходьбе, кабинеты механотерапии, эрготерапии, ЛФК и физиотерапии, а также пространства для занятий физкультурой.

В новом центре пациенты могут начать заниматься спортом — физическая активность важна для восстановления. По статистике ЦИТО, более 70% людей после протезирования и реабилитации включают спорт в повседневную жизнь. Для поддержки этого направления Ростех совместно с фондом «Защитники Отечества» развивает программу «Реабилитация через спорт», уточнили в Ростехе.

За последние четыре года ЦИТО изготовил более 10 тыс. высокотехнологичных протезов, свыше тысячи из них — спортивные. Изделия отличаются повышенной прочностью, малым весом и специальной конструкцией, комплектующие подбираются индивидуально под пациента и вид активности. Благодаря спортивным протезам пациенты центра занимаются бегом, плаванием, горными лыжами, сноубордом, следж-хоккеем, кибатлетикой и регби на колясках. Технологии центра помогают людям с ампутациями не только возвращаться к активному образу жизни, но и включаться в профессиональную деятельность.

Сегодня на предприятиях Ростеха работают около 1,5 тыс. ветеранов СВО, в том числе более 60 человек с инвалидностью. В прошлом году госкорпорация передала фонду «Защитники Отечества» порядка 2,5 тыс. вакансий по 25 инженерным и рабочим специальностям. Дополнительные возможности для трудовой адаптации даёт ЦИТО, где изготавливают специальные рабочие протезы и индивидуальные насадки под конкретные производственные операции.