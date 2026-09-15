Автопарк городских перевозчиков Краснодара пополнили 27 новых автобусов

Городские перевозчики кубанской столицы обновили свой автопарк. Было закуплено 27 единиц транспорта — ГАЗели и ПАЗы. Автобусы удалось приобрести благодаря участию перевозчиков в федеральной программе Минпромторга России по льготному лизингу.

Сейчас идёт дооборудование транспорта кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Подвижной состав будет удобен и для маломобильных пассажиров. Он низкопольный, с местами для колясок. Осенью новые автобусы начнут выходить на маршруты.

До конца текущего года перевозчики планируют закупить ещё 15 автобусов. Ранее они приобрели 4 транспортных средства. Таким образом, всего в текущем году будет закуплено 46 автобусов.

В прошлом году автопарк частных перевозчиков пополнился 19 автобусами . Также в 2025 в МУП «КТТУ» поставили 50 односекционных трамвайных вагонов. Обновление трамваев позволило заменить устаревший подвижной состав на существующих маршрутах. Все вагоны обеспечены системой кондиционирования салона, информационной мультимедийной системой, широкими дверями со светодиодной подсветкой. Также в салонах есть USB-розетки для зарядки телефонов.